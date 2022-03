Juventus, la sconfitta fa saltare la prima testa: pazienza finita e addio

Juventus: delusione, amarezza e tanta rabbia. Soprattutto dei tifosi che davvero non riescono ancora a credere che la loro squadra è crollata in casa contro un ottimo Villarreal che ha decisamente meritato di passare il turno ai quarti di finale

Una pesantissima sconfitta quella degli uomini di Massimiliano Allegri che hanno salutato, con largo anticipo, la massima competizione europea. Dall’Allianz Stadium fischi per tutti, nessuno escluso. Anche se sui social network i supporters della ‘Vecchia Signora’ lo hanno messo pesantemente nel mirino per aver disputato un match da film “horror”

Juventus, un ko pesantissimo

Il risultato che arriva da Torino parla forte e chiaro: nonostante a gennaio sia arrivato un calciatore (con ampissimi margini di crescita) come Dusan Vlahovic, la situazione a livello europeo decisamente non cambia. Anzi, pare siano stati fatti degli enormi passi indietro. Con il ritorno di Allegri in molti speravano che qualcosa potesse cambiare dopo i due anni con Sarri e Pirlo (che, comunque, qualcosa sono riusciti a vincere). Difficile, anzi, impossibile puntare al campionato. Rimane la Coppa Italia, ma può bastare per essere soddisfatti di questa stagione? I tifosi sanno benissimo la risposta. Tantissime critiche nei confronti dei calciatori che sono stati fischiati alla fine dell’incontro. Sui social network è partita una specie di “caccia alle streghe”: individuare il calciatore risultato “peggiore” in campo. In realtà ce ne sarebbe più di uno, ma i supporters della ‘Vecchia Signora’ non hanno alcun tipo di dubbio su chi si è aggiudicato questo “premio”

Juventus, Arthur insufficiente: piovono critiche sul brasiliano

Avrebbe dovuto fare la differenza. Sono quasi due anni che è arrivato dal Barcellona, ma questa “differenza” i tifosi non l’hanno proprio vista. Specialmente ieri sera in campo dove è stato criticato anche da una leggenda come Patrice Evra che, ai microfoni di ‘Amazon Prime’ ci è andato giù duro contro l’ex blaugrana. Sui social non è che sia andata meglio visto che in molti chiedono addirittura la cessione alla fine di questa stagione e che non si facesse più vedere con la maglia bianconera.

Effettivamente la partita di Arhur non è stata assolutamente delle migliori. Anzi, probabilmente è stata la peggiore da quando è arrivato in Italia. La contestazione sui social continua. Il secondo gol degli spagnoli è tutta colpa sua. E’ vero che non si è potuto mettere a disposizione per via degli infortuni che ha avuto, ma adesso questa “scusa” per i tifosi è vecchia. Vogliono delle risposte e quelle che sono arrivate in Champions dicono solamente una cosa: bocciato.