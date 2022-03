Cristina Buccino, il costume non la contiene: esplosiva a bordo piscina

Cristina Buccino incanta sui social con una foto da capogiro: il bikini è esplosivo ed evidenzia un fisico da top. Fan in delirio per l’ultimo incredibile scatto.

Tre scatti per 600 commenti in pochi minuti. Del resto, con 2,7 milioni di followers in attesa costante e spasmodica di un nuovo incredibile post, è difficile non registrare un boom. Cristina Buccino non sbaglia un colpo.

Fra un lavoro e l’altro, in una carriera letteralmente decollata, si gode alcuni momenti di relax, e li regala ai fan mostrando tutta la sua bellezza.

Fascino mediterraneo, sguardo accattivante, pose che lasciano senza fiato. La Buccino sa come attirare le attenzioni, e il resto lo fa un fisico da top model curato nei minimi particolari con sedute di palestra, allenamento continuo, cura maniacale. Madre natura le ha regalato una bellezza unica, il resto lo ha coltivato lei, per la gioia di chi riempie il suo box social di reazioni, sempre positive.

L’ultima galleria lascia a bocca aperta. Tre scatti a bordo piscina in bikini per un delirio di reazioni tutte meritate. Provate a dare un’occhiata alle foto e vi renderete conto che è impossibile non restare incantai davanti a tanta bellezza.

Cristina Buccino è un sogno: il bikini esplode nelle ultime foto

Costume Gaelle, lavoro e relax che si intrecciano in una serie di scatti pazzeschi direttamente dalle Maldive. Cristina Buccino fa ancora centro e lo dimostrano le testimonianze dei followers. “Sei bellissima”, e ancora “Incantevole”, fino a “La numero 1 di Instagram”. Sono questi i commenti alle foto che lasciano senza fiato. Costume leopardato, forme in bella vista, décolleté da sogno mostrato sui social.

Commentano proprio tutti, anche un’altra bellezza come Carolina Stramare, incantata dalla posa della influencer. Scrive solo “Fiù”, accompagnato da un cuore. Le due sono amiche, ma scegliere chi ha più fascino sarebbe praticamente impossibile.

Cristina Buccino però continua a rendersi incantevole e ad incassare le chiamate da parte dei grandi marchi, attirati non solo dalla bellezza e dalle forme ma anche dall’esposizione mediatica di una influencer da circa 3 milioni di followers su Instagram. Il motivo di tale successo? Provate a dare un’occhiata alle ultime foto postate. Vi renderete conto che è impossibile smettere di guardarle.