Recupero Bologna-Inter, ecco quando si gioca: data ormai scelta

Continua ad esserci grande attesa per quello che sarà il recupero di Bologna-Inter, partita che potrebbe dire molto in quella che è la lotta scudetto. I nerazzurri hanno rallentato la loro marcia nelle ultime giornate di campionato come confermato anche dal pari interno contro la Fiorentina.

L’ulteriore mezzo passo falso degli uomini di Inzaghi ha complicato ulteriormente la corsa verso il secondo scudetto consecutivo ai nerazzurri. Il pari con i viola ha portato l’Inter a restare a tre punti dal Napoli e ancora a distanza dal Milan.

Bologna-Inter, quando si recupera: una data appare più probabile

Ad otto giornate dalla fine del campionato, la lotta per lo scudetto si fa sempre più incerta. I risultati altalenanti delle prime della classe hanno permesso il rientro nel discorso anche alla Juventus. L’Inter sta vivendo un momento difficile in questa parte della stagione, condito anche dall’eliminazione in Champions League. I nerazzurri devono però ancora recuperare una sfida di campionato, quella dello scorso 6 gennaio non disputata in casa del Bologna. Ora la squadra meneghina potrebbe fare un ulteriore ricorso per avere lo 0-3 a tavolino che rischia però di allungare i tempi. Al momento una data appare molto più probabile delle altre per rigiocarla.

Si avvicina la data del recupero tra Bologna ed Inter

L’eliminazione dalla Champions League arrivata da parte del Liverpool toglie impegni infrasettimanali all’Inter che ha il tempo di recuperare la sfida del Dall’Ara fatto salvo l’incontro di Coppa Italia contro il Milan. Il possibile ricorso della squadra nerazzurra rischia però ancora una volta di allungare i tempi. Stando a quanto si legge sui maggiori organi di informazione, la prima data utile per rigiocare la sfida nel capoluogo emiliano appare quella del 27 aprile. Una partita che verrebbe quindi giocata a quattro turni dalla fine del campionato di Serie A con i rossoblu che potrebbero già aver raggiunto il loro obiettivo che ormai è quello della salvezza.

Nelle settimane scorse anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è augurato di vedere a breve il recupero della sfida per avere lo stesso numero di partite giocate tra le contendenti al titolo. Vero anche che in questo momento la partita in meno non consentirebbe comunque ai nerazzurri di tornare al primo posto in classifica in caso di successo. Gli ultimi risultati deludenti della squadra di Inzaghi hanno infatti portato l’Inter ad una distanza di sicurezza dai cugini del Milan. Oltre a quella tra Bologna ed Inter sarà fondamentale per la salvezza anche le altre sfide che vedono protagoniste Salernitana, Venezia ed Udinese.