Giulia De Lellis, VIDEO bollente: mutante, reggiseno e… banana

Giulia De Lellis, l’ultimo VIDEO è al limite del provocante: così sensuale scommettiamo che non l’avete mai vista. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di restare su questo articolo e vedere il filmato per intero

Ci ha sempre abituato a delle strepitose sorprese, ma questa volta la De Lellis si è davvero superata. Lo dimostra l’ultimo VIDEO che ha pubblicato sul suo canale ufficiale Instagram. Attenzione però: nel titolo non ci siamo assolutamente sbagliati. Una volta che vedrete il filmato rimarrete davvero senza parole. Guardare per credere

Giulia De Lellis, il video è decisamente bollente

Come riportato in precedenza la nostra Giulia ama continuamente sorprenderci, ma questa volta ha un tantino esagerato. Questo non può che essere un’ottima notizia per tutti i suoi follower che decisamente non si aspettavano un post del genere. Nel breve filmato indossa ben quattro bikini diversi tra loro. Colori differenti, tra questi anche il giallo color banana. Non è finita qui visto che ci ha tenuto a far sapere che la mattina fa un importante colazione di potassio. Lo ha anche fatto vedere mentre degusta il frutto. Un filmato in cui si vede la nativa di Roma impegnata a ballare e a mettersi il lucidalabbra. Non solo visto che mette, in bella vista, tutto il suo repertorio importante: dal suo fisico ben curato in ogni minimo dettaglio fino ad arrivare al suo lato ‘A’ decisamente provocante.

Giulia De Lellis, il balletto è provocante – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Ovviamente il tutto per pubblicizzare una nota marca di indumenti. Questo, però, passa in secondo piano visto che la concentrazione dei maschietti è su ben altro. Bianco, bianco con pallini rossi, grigio e giallo banana i colori del suo intimo. Come si può notare la 26enne mette in mostra un fisico al limite della perfezione. Con i suoi movimenti fa letteralmente girare la testa a tutti coloro che la seguono. Non potrebbe essere altrimenti.

“Quando sorridi illumini il mondo, che esplosione di colori, bellissima“, “Sei pazzesca“. Sono questi i commenti che si possono trovare sotto al suo post. Video che, nel giro di pochissime ore, ha raccolto la bellezza di 112mila “like” ed una marea di commenti. Nell’ultimo periodo ci aveva regalato solamente delle immagini, ma questa volta ci ha letteralmente sorpreso e rallegrato la giornata.