Vendetta Fiorentina, blitz in casa Juventus: arriva un bianconero

Calciomercato Fiorentina, per i viola il proverbio preferito è: “a vendetta è un piatto che va servito freddo”. A maggior ragione se la società rivale in questione è la Juventus. Pronto lo sgarbo ai bianconeri alla fine di questa stagione

I gigliati ancora devono digerire la sconfitta maturata negli ultimi secondi di recupero nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia contro la ‘Vecchia Signora’ (autorete di Venuti, ndr). Adesso cercano di fare un vero e proprio sgarro nei confronti del club di Andrea Agnelli con l’arrivo del calciatore a parametro zero.

Fiorentina, con la Juventus non è mai finita

In attesa della sfida di ritorno che si disputerà il 21 aprile, la società viola sta iniziando già a pensare alla prossima stagione. Ovviamente in ottica calciomercato. Dopo gli ultimi acquisti da parte della Juventus che ha pescato più volte negli anni nella rosa dei gigliati, adesso è arrivato il turno di questi ultimi che vogliono fare un vero e proprio sgarro nei confronti del club di Agnelli. Anzi, in realtà lo faranno al tecnico Massimiliano Allegri visto che nel mirino di Commisso è finito un calciatore che piace moltissimo al livornese. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza delle altre società e di chiudere in fretta i conti, anche prima della fin del campionato. Si può fare visto che il calciatore è attualmente in scadenza di contratto (30 giugno del 2022) ed è libero di accordarsi con chiunque. Trema la Juventus che rischia di perdere uno dei suoi calciatori chiave di questa stagione.

Fiorentina, pronta la vendetta: De Sciglio può arrivare a zero

Il calciatore in questione è Mattia De Sciglio. Ritornato dal prestito in Francia (dove ha giocato con la maglia dell’Olympique Lione), il difensore con il ritorno di Allegri è diventato uno dei punti fermi della squadra. Non è affatto un mistero che il mister stravede per lui: basta tornare indietro di qualche anno quando lo fece prima esordire e poi farlo giocare con più continuità al Milan.

Adesso, però, il futuro del classe ’92 sta per cambiare. Torino si sta allontanando sempre di più, anche perché dalla società non sono arrivati chiari segnali di un suo possibile rinnovo del contratto. Commisso ci prova ed è pronto a regalare al suo tecnico Italiano un calciatore che comunque, dietro alle spalle, vanta diverse presenze in match internazionali e di sicura esperienza.