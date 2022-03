Jovana e Guendalina: sfida a suon di bikini mozzafiato, Isola bollente

Jovana Djordjevic e Guendalina Tavassi sono pronte ad iniziare la loro prima avventura all’Isola dei Famosi che inizierà lunedì 21 marzo a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Per chi non le conoscesse conosciamole meglio

Ovviamente scherzavamo, chi non può conoscere il fantastico duo che farà il proprio esordio nel reality di Mediaset? Il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere all’opera le due bellezze naturali pronte a dire la loro e arrivare alla tanto e attesa finale. La sfida è aperta, sarà molto difficile per loro, ma non hanno intenzione di lasciare nulla agli altri naufragi.

Jovana e Guendalina, tutto pronto per il loro esordio

Finalmente l’attesa sta per terminare. Ancora poche ore e siamo pronti a vedere all’opera due delle più attese concorrenti dell’Isola dei Famosi. Come avete ben potuto notare dal titolo stiamo parlando di Jovana Djordjevic e Guendalina Tavassi. Per quanto riguarda la prima sicuramente avrete associato il suo cognome ad un ex calciatore che per anni ha giocato in Serie A. Non avete affatto sbagliato visto che si tratta dell’attuale compagna di Filip che si è ritirato proprio qualche mese fa a causa di vari problemi fisici che gli hanno impedito il prosieguo della sua carriera calcistica.

Una vecchia conoscenza sia per i tifosi della Lazio che quelli del Chievo. All’inizio in pochi la conoscevano, ma dopo aver letto i nomi dei prossimi concorrenti del reality il mondo del web non ha voluto perdere un solo minuto in più: ha aperto l’app Instagram ed ha iniziato a seguire la modella serba. Discorso diverso, invece per quanto riguarda la nostra Guendalina che oramai è un volto noto dei social network. Ed anche della televisione italiana visto che è stata una delle concorrenti dell’undicesima edizione del ‘Grande Fratello’. Successivamente è stata opinionista di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Mattino Cinque’ fino a diventare valletta in ‘Me lo dicono tutti’ su Rai 1.

Jovana e Guendalina pronte a far baldorie all’Isola – FOTO

Ora bando alle ciance che siamo pronti a farvi vedere due foto di loro. In bella mostra troviamo la nostra modella serba che fa vedere a tutti il suo fisico ben allenato ed anche il suo lato ‘A’ davvero niente male. Una bellezza al limite dell’illegale ed uno sguardo provocante che metterebbe ko chiunque osi sfidarla. Sono avvisate le altre concorrenti donna dell’Isola: Jovana è pronta a fare il suo esordio nel grande schermo.

Guendalina, come riportato in precedenza, non ha affatto bisogno di presentazioni. Dopo il suo curriculum importante in televisione, la nativa di Roma sta per iniziare una nuova avventura su un isola con altri concorrenti che sono pronti a darsi battaglia per vincere il premio finale. Qui possiamo notarla mentre si rilassa nella vasca da bagno di un famoso hotel mentre mette in bella mostra il suo costume multicolorato. Ovviamente non può mancare il suo sguardo provocante che le fa raccogliere migliaia di “like” ogni volta che posta qualche immagine.