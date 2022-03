Laura Cremaschi rovente in palestra: tutto troppo aderente – FOTO

Laura Cremaschi, per tutti la ‘Bonas’ del programma ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, fa vedere a tutti come ci si allena in palestra. Anche se l’attenzione si sposta sul suo look completamente aderente

Cosa c’è di meglio di una bellissima foto scattata in palestra mentre ci si allena? Protagonista di questa nuova immagine pronti a mostrarvi è Laura Cremaschi. Proprio quest’ultima è impegnata in un esercizio per rinforzare i bicipiti, anche se la concentrazione è rivolta verso altro. Basta guardare il suo look davvero niente male – FOTO

Laura Cremaschi, un allenamento infuocato

“Bisogna volere, fortemente volere! Solo con questa potenza di volontà potremo superare ogni ostacolo” questa la didascalia dell’ultimo post della ‘Cremaschina’ sul suo profilo ufficiale Instagram. Direttamente da Roma, precisamente dalla palestra ‘Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel‘ la nativa di Bergamo ci tiene a mantenersi in forma. Lo fa allenando i bicipiti mentre è comodamente seduta sulla panca in una sala dove vige il deserto. Nessuno che la disturba (tranne colui o colei che ha scattato la foto ovviamente). Anche se, a catturare l’attenzione dei suoi follower (in particolar modo da parte dei maschietti) è il suo outfit che è decisamente illegale. Come riportato sia in precedenza che nel titolo i suoi vestiti sono fin troppo aderenti. Un fisico davvero niente male da parte della 35enne che fa vedere a tutte di che pasta è fatta.

Laura Cremaschi, tutto troppo aderente in palestra – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo. Ecco a voi la foto dove si ritrae la nostra Laura mentre è impegnata ad allenarsi. In punta di piedi, la bergamasca indossa un pantalone grigio completamente aderente. Fisico davvero eccezionale, del resto anche il top che indossa lo è. Fino a questo momento ha raccolto solamente 10mila “cuoricini”. Numeri di certo bassi, ma non è affatto un problema visto che l’immagine è stata pubblicata solamente poche ore fa. Sicuramente ci sarà il boom di “like” nelle prossime ore.

Anche perché la 35enne sa benissimo di poter contare su un numero altissimo di follower (più di 1 milione di account che la seguono). Ovviamente per restare aggiornati su delle sue nuove foto vi consigliamo di rimanere sul nostro sito perché, molto presto, pubblicheremo altre immagini della Cremaschi che sicuramente faranno molto felici i nostri lettori.