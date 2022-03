Carolina Stramare illumina la notte: maglietta aderente che scoppia

Carolina Stramare regina della notte: pubblica una serie di scatti in cui i suoi occhi illuminano la scena. Il resto lo fanno le forme uniche della splendida modella.

Fra uno scatto col papà, dal quale è evidente che abbia ereditato alcuni tratti unici, foto dei suoi lavori e dei momenti di relax, Carolina Stramare torna ad allietare i suoi fan con immagini in cui esplode un fascino unico.

Occhi chiarissimi, fisico da modella che l’ha portata a trionfare a Miss Italia, un boom anche televisivo e social, trascinato da una sensualità unica e da una bellezza che non si vede spesso. Con le amiche e un calice di vino in mano, anche una normale serata in compagnia si trasforma in una valanga di reazioni. Merito delle foto nella notte, in cui risaltano gli splendidi occhi, le forme avvolte da una maglia aderente che mette in evidenza un fisico pazzesco.

Carolina Stramare è fra le donne più amate dagli italiani: che foto!

Bellezza ma anche eleganza, intelligenza, capacità di schivare i colpi con fermezza ma anche in maniera pulita, chiara e grintosa. Le cronache di recente hanno ipotizzato un flirt della modella con Dusan Vlahovic. Voci che Carolina Stramare ha rispedito al mittente senza confermare e neanche negare. Ha infatti ribadito che la sua vita privata è un affare che non riguarda tabloid e voci, trovando il modo giusto per non alimentare il gossip.

Un segnale chiaro sulla volontà di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ora accesi con luci abbaglianti su una giovane dal fascino unico. Negli ultimi scatti ha posato in bikini, poi in intimo, trasformando la pagina Instagram in un fiume in piena fra commenti di apprezzamento, cuori, complimenti.

Nelle storie ha invece svelato alcuni momenti di relax. Anche in jeans, con una felpa o con una maglia stretta e look casual, la sostanza non cambia. Le forme, evidenziate nel modo giusto senza mai scadere nel volgare, sono da sogno. Fra i commenti in tanti l’hanno ribattezzata la nuova “Dea italiana”.

A giudicare dalle foto, da una bellezza particolare, con capelli scuri e occhi chiarissimi, il soprannome sembra azzeccatissimo. Ormai la sua carriera è pronta a decollare, e la popolarità cresce a dismisura spinta da una serie di foto che lasciano senza parole.