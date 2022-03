Jovana Djordjevic, Isola già rovente: il costume lascia vedere tutto

Per Jovana Djordjevic l’Isola dei Famosi è iniziata nel migliore dei modi: la sua avventura è rovente, basta guardare le sue ultime immagini che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram

No, non ci siamo sbagliati. Abbiamo scritto “immagini” e non “immagine”, segno del fatto che ne ha postate due e non una. Ovviamente una strepitosa notizia per tutti i suoi follower e specialmente per i nuovi che fino ad ora non la conoscevano, ma che adesso impareranno ad apprezzarla e soprattutto vederla in televisione su Canale 5.

Jovana Djordjevic, che l’avventura all’Isola abbia inizio

Il tempo di attesa è scaduto: la nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata. Il programma, condotto da Ilary Blasi, ha ottenuto già un buon successo. Almeno per quanto riguarda i social visto che moltissimi utenti hanno commentato la prima puntata del reality show che terrà compagnia gli italiani nei prossimi mesi. Direttamente dall’Honduras, precisamente dal Cayos Cochinos, i concorrenti sono pronti a darsi battaglia per arrivare alla finale e vincere il montepremi che sarà devoluto (la metà) in beneficenza. Da qualche giorno è stata stilata la lista dei naufraghi ufficiali che prenderanno parte a questa nuova edizione. Per qualcuno è un volto già noto, per altri una sorpresa e che impareranno a conoscerla molto presto nel corso di queste settimane. Ovviamente stiamo parlando di Jovana Djordjevic, compagna dell’ex calciatore di Serie A Filip (che ha vestito le maglia di Lazio e Chievo Verona). La modella serba è pronta a togliere il fiato non solo ai maschietti dell’Isola, ma anche al pubblico da casa che è rimasto già incantato dopo aver visto le sue ultime immagini che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Se non ci credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di rimanere su questo articolo e scorrere fino in fondo.

Jovana Djordjevic, che spettacolo dall’Honduras – FOTO

Con un cappello da ‘cowgirl’, estivo o altro, fate un po’ come vi pare, la bellissima modella fa vedere a tutti il suo strepitoso fisico. Ebbene se lo può permettere visto che mette in mostro un corpo davvero mozzafiato. Ovviamente ad attirare l’attenzione è il suo costume completamente aderente che fa venire davvero i mal di testa a tutti i maschietti.

Nella seconda foto, invece, possiamo vedere le sue gambe che sembrano davvero non finire mai. Oltre al fatto che sono bene allenate, la Djordjevic è una delle candidate di questa edizione a vincere un particolare premio: quello di entrare nel cuore di tutti gli amanti del programma. Anche per chi lo ha sempre snobbato, adesso ha un motivo in più per guardarlo. Anzi, per guardarla.