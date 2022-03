Elisabetta Canalis, il costume lascia vedere troppo: che trasparenza

Elisabetta Canalis questa volta ha deciso di postare qualche foto che ci fa capire solamente una cosa: l’estate si sta avvicinando. Anche se il 20 marzo è ufficialmente arrivata la Primavera, ma del caldo ancora nessuna ombra

Nel frattempo, però, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ fa vedere a tutte le dirette rivali (sempre se le ha) di che pasta è fatta e, soprattutto, mostrare un fisico davvero invidiabile all’età di ben 43 anni. Sì, avete letto bene. Anche noi ci siamo rifiutati all’idea di vedere la sua carta di identità, però se i risultati sono questi allora ben vengano

Elisabetta Canalis, in costume è davvero top

Direttamente dagli Stati Uniti D’America, dove vive con il suo attuale compagno dove è nata la piccola Skyler Eva Perri, la nostra Elisabetta fa vedere a tutti che può ancora dire la sua. Non potrebbe essere altrimenti visto che, proprio poche ore fa, una delle prime veline che è entrata subito nel cuore di tutti gli italiani ha deciso di mettere da parte i vestiti e indossare il costume. Da ‘Malibu Beach House on The Road‘ la Canalis mette in evidenza un pezzo unico del costume color carne. Attenzione però: non appena vedrete la prima foto vogliamo assicurarvi che il costume c’è per davvero. Non fatevi ingannare assolutamente.

Elisabetta Canalis, dagli USA è tutto: fisico strepitoso – FOTO

Eccovi accontentati. Non vi stavamo affatto mentendo sul colore del costume ed anche quello della sua pelle che sono quasi identici. Prima una foto scattata di spalle per poter ammirare il panorama che le gira intorno. Il tutto mentre, direttamente dagli scalini di legno del lido, osserva la figlia mentre gioca sulla spiaggia. Nella seconda, invece, decide di fissare l’obiettivo della fotocamera. Qui la situazione cambia completamente. Lo sguardo è proprio come quello di quando l’abbiamo conosciuta nei primi anni del 2000 (se non prima). Non è cambiata assolutamente di una virgola.

La terza immagine, a differenza di quella precedente, decide di alzarsi in piedi per mostrare a tutti il suo repertorio al limite della perfezione. Scontati i commenti di approvazione e la pioggia di “like” che sta continuando a ricevere (siamo arrivati a quota 115mila, ma il numero aumenterà quasi sicuramente). Con il cappello solare per proteggersi la testa ed il tatuaggio in bella vista la nostra sarda preferita ci augura così una buona e fantastica giornata.