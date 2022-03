Sara Croce scalda la piscina: il bikini è minuscolo – FOTO

Sara Croce festeggia un traguardo importante con una foto presa d’assalto dai followers: in piscina col bikini leopardato è semplicemente incantevole.

Un traguardo importante, meritatissimo, spinto da una serie di foto che lasciano senza fiato. Fin dai suoi esordi Sara Croce ha incassato il gradimento del pubblico televisivo italiano, che si è fiondato sui social alla ricerca di notizie e foto.

Con Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, Sara Croce è uno dei volti più attesi e famosi di “Avanti un altro” fortunata trasmissione di Paolo Bonolis in cui le splendide showgirl si mostrano in tutta la loro bellezza. A Sara è bastato pochissimo per entrare nel cuore degli italiani.

Bellezza naturale, capelli biondi, occhi chiari e un sorriso magnetico le hanno garantito un seguito clamoroso sui social, e ultimamente anche un nuovo traguardo. La splendida 23enne di Garlasco, quarta classificata a Miss Italia, e poi “Madre Natura” a Ciao Darwin 8, ha infatti raggiunto il milione di followers, mostrandosi non solo durante i suoi lavori da modella, ma anche nelle sue attività quotidiane, fra relax e quella passione per il fitness che le ha regalato un fisico invidiabile.

Sara Croce festeggia con un clamoroso scatto in piscina: il costume evidenzia il fisico da top model

Circa un metro e ottanta di altezza, gambe lunghissime, eleganza e portamento da modella. Sara Croce aveva già da giovanissima tutte le carte in regola per sfondare nel mondo della tv. Ci è riuscita grazie anche alla spontaneità, alla naturalezza e alla simpatia davanti alle telecamere. Nel ruolo della “Bonas” ad “Avanti un altro” si è presa la notorietà e l’affetto del pubblico, che spesso lei ringrazia nei suoi post.

Come nel caso dell’ultimo scatto, in cui scrive “Unposted”. Di recente la bellezza di Garlasco aveva postato alcune foto in piscina, ma si era dimenticata forse di inserire una istantanea travolgente. Nella galleria infatti brilla il fascino della modella, che all’interno della piscina posa con un costume leopardato strettissimo.

Inevitabile una nuova ondata di commenti per la 23enne che è di diritto fra le influencer più seguite e apprezzate in Italia. Fra complimenti, cuori e like, c’è chi attende già il prossimo scatto e scrive “Ora avanti un altro”, giocando con il programma in cui Sara è diventata celebre. Difficile dare torto a chi inonda la sua bacheca di commenti, le foto parlano da sole.