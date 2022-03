Federica Nargi, la Primavera arriva e la camicia si apre – FOTO

Federica Nargi ci ha voluto avvisare che la Primavera è arrivata. Ovviamente come ha deciso di festeggiare questo grande evento che ci avvicina all’estate? Che domande, con una nuova ed entusiasmante foto

In alcune parti di Italia le temperature sono ancora un po’ basse, ma non per la nostra ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che, approfittando di una bellissima giornata di sole a Milano ha deciso di pubblicare una nuova foto che ha aggiunto ovviamente sul suo profilo ufficiale Instagram. I suoi follower non stavano aspettando altro ed ovviamente non sono rimasti affatto delusi dalla sua ultima opera d’arte che a breve vi mostreremo – FOTO

Federica Nargi, che la Primavera abbia inizio…

Se iniziamo in questa maniera, allora possiamo essere sicuri che sarà una grande Primavera. In realtà lo speriamo tutti per tantissimi altri motivi. La nostra Federica ci proverà in tutti i modi a rallegrarci in questa particolare stagione che ci avvicina all’estate con delle nuove ed entusiasmanti foto. Proprio pochissime ore fa ne ha pubblicata una nuova dal suo canale social Instagram. Inutile dire che, non appena è stata messa online, l’immagine ha raccolto tantissimi di quei “like” che veramente adesso ha perso il conto. Sarebbe scontato anche dire che “il sole bacia i belli”. In questo caso ci verrebbe proprio da dire il contrario: i belli baciano il sole. Anzi, lei è il sole che ci illumina le giornate. Ovviamente è chiaro che ci stiamo riferendo ad una foto che ha scattato nei pressi della sua abitazione a Milano (anche se lei è nativa di Roma), dove vive con il suo attuale compagno Alessandro Matri (ex calciatore ed ora opinionista su ‘Dazn’).

Federica Nargi porta la Primavera: da notare la camicetta aperta – FOTO

Come riportato in precedenza, direttamente da uno dei tanti giardini che si trovano a Milano, la classe ’90 si gode un po’ di meritato sole. L’outfit è semplice, ma tanto basta per essere davvero sensuale. Una camicetta bianca aperta quasi a metà, segno del fatto che inizia a sentire un po’ di caldo. Mani poggiate sui fianchi mentre si può intravedere che indossa un jeans.

La postura è semplicemente perfetta, nonostante sia vestita si può notare ed ammirare il suo fisico da ‘110 e lode’. Un sorriso smagliante come solamente lei sa regalarci. Unica nel suo genere. E’ davvero inimitabile e noi siamo fieri del fatto che rappresenta la bellezza italiana nel mondo.