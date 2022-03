Juve, conferme per il dopo Dybala: “Felici di cederlo ai bianconeri”

La Juve pensa al dopo Dybala e valuta due soluzioni: un giovane già pronto o un big che ha vinto tutto. Intento il club ammette: “Felici di venderlo a loro”

Arrivabene è stato chiaro. Quel secco no alla domanda su possibili riaperture nella trattativa per Dybala chiude con il lucchetto il cassetto della storia del calciatore in bianconero e apre un altro fascicolo.

È quello relativo al sostituto, che va ad aggiungersi ad una missione sul prossimo mercato che dovrà garantire ad Allegri anche almeno un centrocampista.

Passaggi da affrontare subito quindi. Senza esitazioni e con la necessità di anticipare le mosse. I rumors fanno il nome di Zaniolo, elemento in grado di ricoprire più ruoli, e la Gazzetta sottolinea una possibile ma delicatissima richiesta al Liverpool per Momo Salah, in scadenza nel 2023 e deciso a cambiare aria.

Se per il giallorosso le aperture non mancano, per l’ex Roma e Fiorentina la strada è in salita. Ecco quindi che l’eventuale permanenza di Morata, la crescita di Vlahovic e il rientro di Chiesa potrebbero permettere al club di puntare forte su un giovane. Serve però un elemento già esperto, e alla Continassa lo avrebbero individuato, trovando aperture per chiudere l’affare.

Juve, Dybala è un ricordo: un club apre all’arrivo del sostituto

Zaniolo è il primo obiettivo, questo è uno scenario ormai chiaro. Il calciatore potrebbe incassare 4 milioni circa l’anno e la Roma non si opporrebbe al trasferimento. L’obiettivo però è prelevare una seconda punta in grado di giocare a ridosso di Vlahovic ma anche di cucire il gioco fra la mediana e l’attacco.

L’identikit porta a Giacomo Raspadori, più volte sondato incassando un secco no da Carnevali, deciso a portare a termine la stagione senza cessioni eccellenti. Quella che era una pista da considerare chiusa si è però clamorosamente riaperta. Durante un evento a Milano, proprio Carnevali ha lanciato segnali ai bianconeri. “La Juve? Probabilmente chiederemo Dybala” ha affermato con una battuta. Poi però un messaggio diretto al club.

“Per noi Raspadori è un calciatore fondamentale – ha ammesso – e a gennaio abbiamo respinto l’offerta di un club inglese. Un affare con la Juve? Abbiamo già collaborato nella trattativa per Locatelli, se ci fosse la possibilità di farlo nuovamente per altri calciatori ne saremo felici”.