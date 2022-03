L’asciugamano e basta: Jovana Djordjevic è illegale – FOTO

Jovana Djordjevic fa incetta di consensi sull’isola in Honduras ma dalla sua pagina social una foto scatena i fan.

Se ne erano accorti i tifosi della Lazio. Poi quelli del Chievo Verona all’arrivo di Filip Djordjevic, accompagnato dalla splendida moglie nella sua nuova esperienza. Jovana, moglie dell’attaccante giunto in Italia qualche hanno fa, ha colpito tutti.

Merito di un volto attraente e unico, di forme incantevoli che lasciano senza fiato, di un fascino che fin da subito l’ha fatta entrare nel cuore degli italiani. Modella, volto tv, anche influencer. Jovana cercava l’occasione giusta, che è arrivata dagli autori dell’isola. L’hanno scelta per la nuova edizione ed ha portato in Honduras grinta e bellezza, facendosi notare per la capacità di stare in gruppo fra le difficoltà mantenendo gli equilibri.

Mentre lei va avanti fra le difficoltà, dalla sua pagina Instagram arrivano scatti inediti che inchiodano allo schermo. Le basta l’asciugamano per generare una valanga di reazioni in una community che dal suo esordio sulla rete Mediaset è già cresciuta a ritmo impressionante.

Jovana Djordjevic è incantevole: l’ultimo scatto fa esplodere i social

L’hanno già ribattezzata “la regina dell’isola”, e il soprannome non fa una piega e dilaga sui social. Merito di un fascino unico, dei lunghi capelli neri, di un taglio d’occhi che inchioda allo schermo e di un fisico pazzesco. Allenatissima, curatissima, capace di incantare sui social con scatti da urlo.

Sarà difficile per gli altri concorrenti dell’edizione non restare folgorati da una bellezza che ha già attirato alcuni protagonisti dell’Isola. Il mondo del gossip attende sviluppi e intanto dalla sua pagina Instagram arrivano foto che fanno registrare l’ennesimo boom di consenti.

Le basta l’asciugamano fra i capelli per far esplodere la community, estasiata da uno sguardo unico. C’è da scommetterci. Jovana vincerà di sicuro il confronto sui social, che già vanno matti per lei e attendono sempre un nuovo scatto. Intanto si godono l’ultimo video fra le stories. Costume stretto, movimenti che incantano, quasi una sfilata per la regina dell’isola, ormai di diritto nel cuore degli italiani.