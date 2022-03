Lascia la Serie A per la nazionale: nuovo ct a sorpresa

Alla fine di questa stagione è pronto per lasciare la panchina della Serie A per accomodarsi su quella della Nazionale al posto di Roberto Mancini. Per il momento è più di una idea quella che sta circolando in questo momento

La delusione è tanta nel popolo azzurro. Non potrebbe essere altrimenti visto che per la seconda volta consecutiva la Nazionale non parteciperà ad una competizione mondiale. Per il momento si stanno facendo tanti nomi come post-Mancini, adesso il favorito numero uno principale per la panchina diventa lui pronto a lasciare quella della Serie A

Nazionale, disfatta Mancini: chi al suo posto

Il giorno dopo la sconfitta è dura parlare di futuro. Lo sa bene la Federazione Italiana Giuoco Calcio che tutto si aspettava, ma tranne che la nostra nazionale non partecipasse per la second volta consecutiva ad una competizione mondiale. Purtroppo lo spettro della Svezia non va via. Anche quello fatto di buono fino a pochi mesi è stato cancellato in un attimo, come la vittoria del campionato europeo. Il ko con la Macedonia del Nord durerà per tantissimo tempo e non potrà essere dimenticato così facilmente. Lo sa benissimo l’attuale allenatore Roberto Mancini che si è assunto tutte le colpe del caso. Chiamato per qualificarsi al Mondiale (e magari anche vincerlo), riusciamo a fare addirittura peggio di quello che è stato fatto con Ventura. Si deve ripartire. Adesso è presto per parlare di futuro, ma da quello che arriva da Coverciano la strada porta verso una unica direzione: ovvero quella dell’addio. Stanno spuntando tanti nomi in questo momento, ma a quanto pare uno dei tanti favoriti milita attualmente in Serie A ed è pronto a rispondere ad una chiamata dalla Nazionale se dovesse arrivare.

Nazionale, Gasperini al posto di Mancini è più di un’idea

Il nome che circola è quello di Gian Piero Gasperini che, a meno di clamorosi colpi di scena, alla fine di questa stagione è pronto a lasciare l’Atalanta. Anche perché dopo la cessione di una buona parte del club di Percassi ad un fondo americano, il suo posto non è così tanto sicuro. Il fatto di aver fatto giocare bene, in questi ultimi anni, la ‘Dea’ potrebbe essere una buona notizia. Non solo: anche per il semplice fatto che riesce a far segnare davvero tutti.

Non è assolutamente una cosa da poco e non da sottovalutare. Un qualcosa di cui la Nazionale ha bisogno, mai come in questo momento visto che il gol non arriva neanche a porta vuota (lo dimostra Berardi). Per il manager di Grugliasco non ci sarebbero problemi, per il momento deve arrivare prima una conferma ufficiale delle possibili dimissioni del ‘Mancio’. Poi si potranno fare tutte le valutazioni del caso e magari contattare l’Atalanta per il suo allenatore.