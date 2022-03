Diletta Leotta, tacco alto e vestito che la copre appena – FOTO

Diletta Leotta illumina la notte di Dubai. La conduttrice di DAZN ha postato su Instagram uno scatto tratto dalle sue ultime vacanze nella metropoli araba. Plebiscito di like e tantissimi apprezzamenti nei commenti.

Diletta Leotta è una delle conduttrici di DAZN più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. La maggior parte ha avuto modo di conoscerla già quando, qualche stagione fa, conduceva lo studio pre e post gara delle gare di Serie B su Sky. Oggi, Diletta Leotta è una star a tutti gli effetti, basta notare il numero di followers che vanta su Instagram.

In vacanza a Dubai con Marcell Jacobs

Approfittando della pausa del Campionato per dare spazio alle Nazionali, Diletta Leotta ha deciso di staccare la spina e concedersi alcuni giorni di relax a Dubai. Non è la prima volta che la conduttrice siciliana vola alla volta della nota metropoli araba. La meta risulta essere molto gettonata. Infatti, sono numerosi i VIP che raggiungono l’Emirato per trascorrere alcuni giorni di relax. Tra questi c’è anche Rossella Fiamingo. La schermitrice italiana sta passando questi giorni proprio insieme alla sua corregionale. Le due sono molto amiche, come dimostrato dai diversi scatti pubblicati qualche tempo fa da entrambe su Instagram. La Fiamingo, però, non è la sola atleta olimpica ad aver scelto Dubai come meta per la vacanza. Insieme alla schermitrice e a Diletta Leotta, infatti, c’è anche Marcell Jacobs in compagnia della sua famiglia. Il velocista si gode il meritato riposo dopo il recente trionfo in quel di Belgrado nei 60 metri del Mondiale Indor. Jacobs ha postato uno scatto in compagnia proprio della Fiamingo e di Diletta Leotta.

Diletta Leotta, il vestito è cortissimo: “La bionda più bella del mondo!”

Dubai è anche il luogo in cui Diletta Leotta si immortale con maggiore frequenza. Sono diversi, infatti, gli scatti che la bella siciliana ha realizzato nella metropoli araba che è possibile ammirare sul proprio profilo Instagram. La Leotta è seguita da oltre 8,1 milioni di followers che partecipano attivamente sotto ai post lasciando “like” e commenti. “La bionda più bello del mondo!” è uno dei commenti apparsi nell’apposita sezione sotto al post pubblicato poco fa. Nello scatto possiamo ammirare la Leotta appoggiata ad una balconata molto dal design molto moderno. La conduttrice indossa un abito bianco molto corto che lascia intravedere gran parte delle gambe. A rendere ancora più splendida la foto è il sorriso che la Leotta regala ai suoi fan.