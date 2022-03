Affare Milan-Monza: contatto tra Maldini e Galliani

Milan e Monza stanno vivendo una stagione molto esaltate. I rossoneri puntano allo Scudetto, i brianzoli, invece, ambiscono ad una storica promozione in Serie A. Le due società, in buonissimi rapporti, potrebbero essere protagoniste di alcune operazioni nel corso del mercato estivo.

C’è chi punta a vincere il titolo in Serie A e chi, invece, prova a conquistarla quella Serie A per disputarla il prossimo anno. Milan e Monza, distanti circa 23 Km, ma sono accomunate, di certo, da una stagione a dir poco soddisfacente. I rossoneri a 8 giornate dalla fine guidano la classifica della Serie A, i biancorossi, invece, a 7 gare dal temine sono terzi in Serie B a due punti dalla battistrada Cremonese.

Pronte al rush finale

Dopo la sosta per la Nazionale riprenderanno gli impegni in Serie A e Serie B per Milan e Monza. I rossoneri, capofila in massima serie, dovranno vedersela al Meazza con il Bologna. La squadra di Stefano Pioli giocherà di Lunedì contro i felsinei avendo già conoscenza dei risultati di Napoli ed Inter che saranno impegnate rispettivamente con Atalanta e Juventus. Il primo fine settimana di Aprile, quindi, potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella corsa per lo Scudetto. Sulla carta, infatti, i rossoneri avrebbero la grande possibilità di allungare sulle dirette avversarie visti gli impegni proibitivi di partenopei e nerazzurri. In Serie B, invece, il Monza sarà di scena a Como. Gli uomini di Stroppa non possono fare calcoli. Solo la vittoria consentirebbe ai biancorossi di continuare a insidiare il secondo posto occupato dal Pisa, che il 2 Aprile affronterà al Vigorito il Benevento.

Milan-Monza, contatto per Tatarusanu

Se il Monza dovesse riuscire nell’impresa di centrare la prima promozione in Serie A, il duo Galliani-Berlusconi è già pronto a mettere le basi per alcune trattative per equipaggiare al meglio il team brianzolo alla prima esperienza in massima serie. Galliani è noto e di certo si farà guidare dalla sua sagacia che gli è valsa il soprannome di “Condor”. L’amministratore delegato dei biancorossi ha tutta l’intenzioni di “sfruttare” a suo favore i buoni rapporti con il Milan. Proprio in questo senso, il Monza sarebbe interessato a Ciprian Tatarusanu. Il vice Maignan potrebbe fare al caso del sodalizio brianzolo. Con il Milan, l’estremo difensore rumeno ha un contratto in essere fino al 2023. Non è escluso, quindi una cessione a titolo definitivo, visto che una cessione in prestito porterebbe il Milan a prolungare l’accordo con l’ex Lione. Maldini, successivamente, andrà alla ricerca di un dodicesimo uomo.