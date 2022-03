Guendalina Tavassi, perizoma in piscina: acqua bollente – FOTO

Guendalina Tavassi è una delle concorrenti più attese della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Nonostante il reality sia cominciato da circa una settimana, l’ex gieffina ancora non ha raggiunto l’Honduras, ma lo farà a breve, come annunciato su Instagram.

A undici anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha resa celebre, Guendalina Tavassi torna in TV per partecipare ad un altro reality. La modella ed influencer si prepara a fare il proprio debutto a “L’isola dei famosi“. Per motivi ancora sconosciuti, la Tavassi ed il fratello Edoardo, che partecipano in coppia, non sono ancora arrivati in Honduras, ma lo faranno, come fa sapere la produzione del programma, Lunedì.

Una vita tra TV e web

Guendalina Tavassi ha fatto il suo debutto in TV prendendo parte all’undicesima edizione del Grande Fratello. Era il 2010 ed all’epoca aveva 24 anni. A quasi 11 di distanza, l’ex gieffina può vantare diverse partecipazioni a vari programmi televisivi come Pomeriggio 5 o Live: Non è la D’Urso nel ruolo di opinionista. Più recentemente la Tavassi ha fatto registrare una partecipazione a “Tale e Quale Show” dove si è messa particolarmente in mostra. Parallelamente la Tavassi ha cominciato la sua carriera da influencer.Negli ultimi anni la Tavassi è stata al centro di alcune vicende di gossip. Sul web, infatti, la Tavassi sta riscuotendo diverso successo. Molto seguiti i suoi post dove pubblicizza prodotti per la cura della persona passando dai prodotti di bellezza e quelli per il fitness.

Guendalina Tavassi, annuncio su Instagram: “Manca poco!”

I contatti che la Tavassi fa registrare sulla piattaforma social sono aumentate in maniera esponenziale. Complice anche degli scatti ai limiti della censura che vedono protagonista la stessa influencer. Le foto e i video che la vedono protagonista raccolgono una vasta fetta di consensi. Qualcosa di straordinario che, inevitabilmente si ripercuote anche sul numero di followers. Gli utenti che seguono la romana su Instagram supera il milione. Per la precisione sono un milione e duecentomila. Di certo questo numero potrà aumentare nel corso della sua partecipazione a “L’isola dei famosi”. A proposito di ciò, la trentaseienne ha annunciato il suo imminente approdo in Honduras per cominciare a giocare, postando su Instagram un carosello dove si mostra in bikini. Nelle due foto, la Tavassi si trova in piscina mentre indossa un costume da bagno di colore rosso con alcune sfumature di nero. Nella prima foto la Tavassi posa sul fianco destro, mentre nella seconda assume una posizione frontale.