Il giocatore è a Milano, tifosi già in delirio: super colpo ad un passo

Il Milan potrebbe mettere in piedi una trattativa per il top player: il calciatore è in città e i tifosi sognano.

Maldini corre. Lo faceva in campo in maniera instancabile e anche sul mercato ha dimostrato una certa rapidità nel pizzare i colpo giusti anticipando la concorrenza. Le idee sono chiare in casa rossonera. Difesa e centrocampo sono i reparti in cui si interverrà nell’immediato. Serve un centrale a Pioli, e almeno un elemento in mediana.

Le strade sono due. Puntare ad elemento con le stesse caratteristiche di Kessié oppure affidare le chiavi del centrocampo come sta già accadendo a Tonali e Bennacer, virando su un calciatore in grado da fare da collante con fantasia fra le linee. Riflettono i rossoneri, valutando intanto le due opzioni e le occasioni che offre il mercato.

La sensazione è che nella zona nevralgica del campo possano arrivare due elementi. Un giovane da valorizzare senza un esborso troppo pesante, e un big in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi.

In tal senso ci sarebbe una pista chiacchierata da tempo, e il calciatore in questo momento si trova proprio a Milano. Probabilmente si tratta solo di una breve vacanza ma il mercato non è nuovo a colpi di scena, e i tifosi sognano.

Asensio è in città: i tifosi del Milan sognano

Asensio è a Milano, ed ha postato una storia in splendida compagnia proprio davanti al Duomo. Potrebbe trattarsi solo di qualche giorno di relax, ma i pezzi si incastrano al posto giusto e alimentano le speranze della tifoseria rossonera.

Il fantasista del Real Madrid sta trovando più spazio con Ancelotti, ma nelle ultime stagioni, a dispetto di un talento cristallino e della duttilità mostrata, non è riuscito a ricavare un posto da titolare fra i Blancos. In più occasioni è stato segnalato fra i partenti, e l’arrivo ormai quasi certo di Mbappè, unitamente ad altri rumors sul reparto offensivo, potrebbe essere un messaggio chiaro allo spagnolo. La sua intenzione è quella di restare a Madrid, ma le valutazioni sono in corso.

Con il club Maldini ha ottimi rapporti, e sta provando a capire come muoversi sulla posizione di Brahim Diaz. Dopo un grande inizio il calciatore si è visto solo a sprazzi, e la possibilità di prendere Asensio di sicuro stuzzica.

Di contro c’è la valutazione del calciatore, 40 milioni con un contratto che però va rinnovato. Asensio chiede un adeguamento, il Real medita sul da farsi e deve sbrigarsi. Proprio per questo intervenire immediatamente potrebbe portare a trattare anche un prestito con obbligo di riscatto abbassando la cifra. Resta il nodo dell’alta concorrenza ma un messaggio il calciatore lo ha mandato. È tutto in una foto, in una città che lui ama e in cui di sicuro non gli dispiacerebbe vivere.