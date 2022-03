Melissa Satta, allenamento piccante, tutto troppo aderente – VIDEO

Melissa Satta ci regala una nuova perla che ha aggiunto direttamente alla sua collezione sul suo canale ufficiale Instagram. Un nuovo VIDEO mentre si allena è proprio quello che serve per iniziare al meglio la giornata

E’ arrivato il momento di svolgere un po’ di attività fisica. Sappiamo che la maggior parte dei voi è pigra, ma scommettiamo che la voglia vi viene dopo aver visto in allenamento l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘? A catturare l’attenzione, però, sarà sicuramente il suo completo fin troppo aderente che non può passare inosservato

Allenamento intenso con Melissa Satta

Melissa Satta ci tiene a mantenersi in forma e lo ha dimostrato, ancora una volta, postando sul suo profilo ufficiale Instagram un filmato dove si allena con la propria personal trainer. Il tutto per iniziare nel migliore dei modi la giornata. Non è finita qui perché, oltre a far vedere gli esercizi, nella sua didascalia ha scritto anche il programma completo per poter effettuare l’allenamento. Un ottimo consiglio quello dato dalla nativa di Boston che davvero ci tiene al suo fisico. Prima un po’ di attivazione muscolare, poi affondi con le gambe ed infine un jumping jack terminato con una corsa. Poi si riparte nuovamente. Se siete curiosi adesso vi mostriamo il suo programma di allenamento, anche se l’attenzione dei più curiosi non può non cadere sul suo outfit che definire “aderente” è troppo poco. Se non ci credete allora vi chiediamo di attendere ancora qualche rigo per vederla all’opera.

Melissa Satta, allenamento hot: l’outfit è bollente – VIDEO

Questo il programma ufficiale: “Via di corsa! Prima della sessione prestiamo attenzione al riscaldamento, importantissimo per evitare infortuni! Cominciamo!

3×30” mobilità anca+femorale (1’ rest), 3×20 abduzioni alternate (con sorriso altrimenti non vale) 1’ rest, 3×10 alternato skip+affondo 1’ rest, 3×30” jumping jack (1’ rest)

E si parte! Per chi sta approcciando ora alla corsa consiglio di alternarla con la camminata.

2’ corsa, 1’ camminata. Per almeno 30’. LET’S GO!” seguito da una emoticon di un muscolo.

Un filmato che è stato molto apprezzato dai suoi follower. Lo dimostrano la pioggia di “like” che il suo ultimo post ha ricevuto e dai tanti commenti che le stanno arrivando. In tanti hanno chiesto di quale palestra si trattasse, con la speranza di poterla incontrare. Come un miracolo arriva la risposta proprio dalla Satta che ad un suo follower risponde così: “Si trova alla ‘Virgin Active’ in Bocconi“, tutti lì!