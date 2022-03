Anche Elisabetta Canalis ci tiene a far sapere, direttamente dalla sua abitazione negli Stati Uniti D’America, che i suoi allenamenti stanno dando ottimi risultati. Se non ci credete allora vi consigliamo di visionare il suo ultimo filmato appena postato

Proprio come riportato in precedenza anche la sarda ci ha tenuto a far sapere che i suoi allenamenti stanno dando ottimi risultati. Lo stesso lo aveva fatto anche la sua ex collega di ‘Striscia la Notizia’, Melissa Satta visto che anche lei aveva aggiornato il suo profilo ufficiale Instagram con un post che in tanti hanno apprezzato.

Elisabetta Canalis, allenamento bollente al sole

Perché non approfittare di una splendida giornata di sole per potersi allenare all’aria aperta? Ovviamente per chi ha la possibilità come Elisabetta Canalis questo si può fare. Non solo: ha voluto anche farsi riprendere durante i suoi esercizi di Pilates che sono stati molto apprezzati dai suoi follower di Instagram. Lo dimostra, soprattutto, l’alto numero di “like” e visualizzazioni che la nostra 43enne (sì, portati alla grandissima) sta ricevendo nel giro delle ultime ore. Un numero che sarà destinato quasi sicuramente a salire. Come riportato in precedenza anche una sua collega come Melissa Satta aveva deciso di pubblicare sul suo canale ufficiale social un frammento di un suo allenamento direttamente dalla ‘Virgin Active’. Tornando alla Canalis, però, ha deciso di allenarsi in una giornata perfetta. In compagnia della sua personal trainer fa vedere a tutti i suoi ottimi risultati.

Elisabetta Canalis, leggins aderente: che forme – VIDEO

Direttamente da Los Angeles la nostra Elisabetta mostra un leggins davvero troppo aderente che mostra tutte le sue forme e che è impossibile da non notare. Vari esercizi in cui allena non solamente le gambe, ma tutto il resto del corpo. Ovviamente i commenti si sprecano per la nostra italiana che ha deciso di portare la sua bellezza fuori dall’Europa. Incredibile come non sbagli mai un colpo: ogni post che pubblica ha sempre un grandissimo successo.

In tanti stavano aspettando, più che altro, una foto dove poter lasciare un “cuoricino”, ma mai si sarebbero aspettati di vedere un filmato in cui si vede la nativa di Sassari che svolge un duro allenamento al sole. Sicuramente ai suoi follower è salita la voglia di svolgere un allenamento insieme a lei e di prendere il primo biglietto per Los Angeles…