Giacca aperta e niente reggiseno: Elisabetta Canalis show – FOTO

Elisabetta Canalis dà spettacolo. L’ex velina posta un set fotografico che lascia a bocca aperta. Sotto la giacca non c’è nulla. Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Pioggia di “Like” e spazio, anche a qualche commento particolare.

Ormai è diventata una consuetudine, un impegno giornaliero per Elisabetta Canalis il postare foto su Instagram. Un’attività che coinvolge anche i fan che non riescono a fare a meno di commentare o lasciare un “like“. Di fatto il rapporto tra il pubblico e la modella non è mai cambiato nel corso di questi 20 anni, tanti, quanti sono passati dall’ultima volta che l’abbiamo ammirata sul bancone di Striscia la Notizia.

Amata anche senza TV

Alla fine degli anni ’90 ha accompagnato “Striscia la notizia” ad accogliere il nuovo millennio. Dopo il 2004 le apparizioni di Elisabetta Canalis in TV si sono ridotte drasticamente. A parte qualche ospitata in qualche programma o salottino televisivo, l’ex velina non vanta programmi televisivi fino a Settembre 2021, quando è stata scelta per condurre “Vite da copertina“. Al di là di tutto, però, sembra che il successo della modella sarda non dipenda dalle sue apparizione sul piccolo schermo. Infatti, il pubblico la ama allo stesso modo, come dimostrato su Instagram, dove vanta diversi followers.

Elisabetta Canalis, la giacca si apre: “Chi non ha zoomato…”

Quello di Elisabetta Canalis è uno dei profili più seguiti di Instagram. L’ex velina può vantare su seguito veramente importante. Sono oltre tre milioni e centomila gli utenti che seguono la Canalis su Instagram. Ognuno di loro si scatena ogni volta che la modella sarda pubblica uno scatto o un video. Arrivano sempre a valanga sia like che commenti. I mi piace raggiungo sempre cifre a 4 zeri ed oltre. Numeri sorprendenti che denotano il fatto che la Canalis non necessità di alcuna presentazione. L’ex velina è molto apprezzata sia in Italia che negli Stati Uniti, dove vive con la sua famiglia da qualche tempo. Nei commenti è possibile notare diversi messaggi di apprezzamento e qualche battuta.

Come è avvenuto con il carosello pubblicato qualche ora fa. La Canalis ha pubblicato, infatti, sei foto nelle quali indossa un tailleur di colore bianco. La particolarità è che la giacca è aperta e lascia intravedere molto di ciò che si trova sotto. L’ex velina, a quanto pare, non indossa l’intimo. Nei commenti qualcuno ha scherzato in merito a questo dettaglio. Un utente, infatti ha scritto “stupenda e chi non ha zoommato sulla seconda foto mente!”.