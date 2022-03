Carolina stramare, così la scollatura è troppa: tutto fuori a tavola

Una abito stellare e un volto incantevole: Carolina Stramare è come sempre impeccabile, ma la scollatura ruba l’occhio. Pazzesca.

Cinque scatti, baciata dal sole e con una valanga di commenti che non si placa. Carolina Stramare ha nuovamente deciso di allietare i followers con le istantanee in arrivo durante una giornata di relax.

Lo ha fatto come sempre mostrando un fisico statuario, gli occhi di ghiaccio, un sorriso straripante. Da Miss Italia all’esperienza su Helbiz, la sua carriera è esplosa, e in pochi mesi la sua community è aumentata notevolmente, rendendola l’influencer del momento, per molti addirittura “La nuova diva d’Italia”.

Merito di un fascino unico, di una bellezza particolare, non solo per il fisico curato, ma anche per un volto che sembra freddo e invece esplode in una sensualità unica. Le ultime foto inchiodano allo schermo. Labbra carnose, abito che esalta le forme, scollatura che non può passare inosservata.

Carolina Stramare, scollatura esagerata: fan in delirio

Due gallerie in meno di 48 ore per un delirio social. Prima in abito nero strettissimo, davanti allo specchio e in pose che stuzzicano la fantasia della community. Poi all’aperto, con un vestito colorato con il quale Carolina Stramare accoglie la primavera e si gode un po’ di sole.

Il risultato non cambia, non solo nelle reazioni, ma anche nella visione che appare nitida. La Stramare è incantevole e sa come valorizzare un fisico allenatissimo che lascia a bocca aperta. Nel primo scatto, in cui la influencer e modella è seduta al tavolo, la scollatura lascia intravedere le sue splendide forme.

Poi un ulteriore foto in piedi, in cui il vestito con lo spacco vertiginoso si apre e la Stramare mostra anche le splendide gambe e il décolleté. Una visione celestiale per la community che esplode. Commenti, like, messaggi d’apprezzamento, e c’è chi spera di vederla puntualmente in un appuntamento tutto suo in tv per poterla ammirare quotidianamente.