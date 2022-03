Affondo Juventus in casa Barcellona, firma ad un passo

Calciomercato Juventus, si prospetta un grande colpo in casa Barcellona: la firma è davvero ad un passo. Dopo alcuni tentennamenti iniziali adesso pare che le cose si siano risolte nel migliore dei modi: può essere soddisfatto il presidente

Nell’attesa che si ritorni in campo in vista del continuo della Serie A dopo la pausa dovuta per le nazionali, i bianconeri continuano ad allenarsi sotto gli ordini del tecnico Massimiliano Allegri che è rimasto alla Continassa con i pochi giocatori rimasti a disposizione e che non sono stati chiamati dalle loro nazionali. Dal punto di vista del calciomercato arrivano novità importanti per la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, che affondo nella casa del Barcellona

Nonostante il calciomercato invernale sia finito da un bel po’, la dirigenza bianconera non smette mai di lavorare e cerca di costruire una grande squadra a partire dalla prossima stagione. A quanto pare nel team ci sarà una vera e propria rivoluzione. A partire da Paulo Dybala che sembra destinato a lasciare Torino a parametro zero (probabile una sua avventura in Spagna). Non è così sicura la posizione neanche di Alvaro Morata che potrebbe ritornare anche lui nella Liga. Il futuro, a questo punto, per i piemontesi si chiama proprio Spagna. A quanto pare Andrea Agnelli sta cercando l’affondo in casa del Barcellona visto che milita un calciatore che piace (e non poco) alla società bianconera che sarebbe davvero disposta a tutto pur di averlo. Nelle ultime ore pare che ci siano delle importanti novità che riguardano il futuro dell’atleta che sarebbe pronto a firmare. Una gioia per gli occhi dello stesso presidente ed anche dei tifosi che stavano attendendo con ansia questo momento.

Juventus, e se Dembelè firmasse…per il Barcellona?

Ousmane Dembelè è pronto a ripartire dal Barcellona. L’esterno d’attacco francese, dopo un periodo in cui era abbastanza incerto, potrebbe firmare il rinnovo del contratto. Con i blaugrana è in scadenza di contratto (30 giugno 2022) e potrebbe giocare ancora con questi colori a partire dalla prossima stagione. Una vera e propria svolta se si pensa che l’ex Borussia Dortmund aveva deciso di voltare pagina e lasciare il club a parametro zero dopo che per lui sono stati sborsati tantissimi soldi.

A quanto pare ad avergli fatto cambiare idea è stata la fiducia che il tecnico Xavi gli ha dato nelle ultime giornate e che lo stesso calciatore ha saputo ricambiare con prestazioni di alto livello. Delusione per la Juventus che sperava in un affondo nelle prossime settimane per lo stesso atleta.