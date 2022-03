Federica Nargi, top troppo corto e scollatura esageratamente profonda

Federica Nargi manda i KO tutti. L’ex velina sorprende con un outfit casual, ma molto corto. Infatti, il top risulta quasi invisibile. Moltissimi consensi sono arrivati dagli utenti. Tantissimi i commenti ricchi di messaggi di apprezzamento.

Federica Nargi non smette mia di incantare i numerosissimi followers che può vantare sulla nota piattaforma social. Il seguito è foltissimo, nonostante l’ex velina non compare di frequente in TV. Questa, forse, è una delle tante barriere che il mondo dei social ha abbattuto. I VIP, in tal senso, infatti, possono contare anche su un seguito virtuale.

A Giugno il matrimonio con Matri!

Nel 2008 Federica Nargi entra a far parte del cast di “Striscia La Notizia” insieme a Costanza Caracciolo. Nel 2009 la velina conosce Alessandro Matri. I due cominciano così una relazione che dura ancora oggi ed è stata contraddistinta da due lieti eventi, Nel 2016 è nata Sofia, mentre nel 2019 è nata Beatrice. La coppia è molto affiatata e nel corso di questi anni non sono mai uscite fuori voci di qualche tensione tra i due. La novità più importante, per quanto riguarda la coppia è che presto convolerà a nozze. Matri, infatti, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Le nozze sono già state fissate. La location sarà quella di Formentera, mentre la data è ancora incerta, ma dovrebbe essere stata fissata a Giugno.

Federica Nargi, i capelli sono troppo lunghi: “Sei stupenda lo stesso!”

I circa 4 milioni di followers, aumentati rispetto a qualche settimana fa, dato che il contatore apposito ne contava solo 3,8 milioni, hanno ricevuto in regalo un nuovo scatto nuovo di zecca da parte di Federica Nargi. L’ex velina sta davvero pubblicando ad una media spaventosa. Una post al giorno, questa, tutto sommato, è la media con cui la modella romana aggiorna il proprio feed su Instagram.

Nell’ultimo scatto postato è possibile notare i capelli nero corvino molto lunghi della Nargi. Alcune ciocche, addirittura arrivano fino alla sua pancia. La stessa ex velina ne sottolinea la lunghezza nella descrizione del post. “Vorrei tanto far crescere i capelli, ma finisco per tagliarli ogni mese”. Così la Nargi. Una dettaglio, che ai followers non cambia nulla. Infatti, più di qualcuno ha evidenziato come la Nargi fosse “stupenda lo stesso” in un commento. A colpire particolarmente della foto, oltre i capelli s’intende, è l’outfit indossato da lady Matri. La Nargi veste un top bianco che risulta molto corto e che offre una scollatura molto vertiginosa. Come accaduto per i capelli, anche questo dettaglio non è passato inosservato. Tantissimi, come al solito, i “mi piace”.