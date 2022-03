Jovana Djordjevic stella dell’Isola, stivale e short da panico

Per alcuni sarà anche una sorpresa, ma per altri no: Jovana Djordjevic, in questo inizio di questa sua nuova esperienza, si sta rivelando come una delle migliori concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Tutti in piedi per lei

La modella serba sta facendo vedere a tutto il pubblico italiano di che pasta è fatta ed è pronta ad aggiudicarsi il premio finale (metà sarà devoluto in beneficenza). E’ pronta a dare battaglia al resto dei concorrenti in gara, ma per quanto riguarda le foto che il suo staff pubblica su Instagram davvero non c’è storia: vince lei a mani basse, guardare per credere – FOTO

Jovana Djordjevic regina dell’Isola

Come riportato in precedenza per qualcuno poteva essere una outsider, altri invece hanno subito scommesso su di lei. Ed hanno fatto fin troppo bene visto che la nostra Jovana non sta deludendo affatto le aspettative. Sì, il cognome non è per niente nuovo. I tifosi della Lazio e del Chievo Verona se lo ricordano bene visto che suo marito ha giocato in Serie A con quelle maglie, ma non ha avuto molta fortuna per via dei numerosi infortuni che gli hanno impedito il prosieguo della carriera. Adesso tocca alla sua compagna che è stata chiamata in questa nuova avventura in Honduras e davvero sta facendo vedere a tutti le sue qualità. Il suo profilo ufficiale Instagram viene continuamente aggiornato dal suo staff che, in sua assenza, continua a postare davvero delle foto niente male. L’ultima in particolare ha catturato l’attenzione di molti dei suoi follower che non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “like” ed anche un commento di approvazione visto che l’immagine merita (ed anche parecchio). Se non ci credete a quello che vi stiamo dicendo vi chiediamo di attendere qualche altro rigo di questo articolo per mostrarvi che tutto quello che abbiamo scritto è reale.

Jovana Djordjevic, stivale e short da urlo – FOTO

Le manca solamente il cappello da “cowgirl” ed il gioco è fatto. In questa opera d’arte possiamo vedere degli stivali davvero niente male. Anche se quello che cattura l’attenzione non può che essere lo short che indossa dove si intravede un po’ di lato ‘B’. Dai commenti si capisce che qualcuno ha applicato anche lo “zoom“.

Una semplice maglietta bianca che le dona divinamente ed il braccio destro poggiato sulla mattonella. Tra i commenti spuntano anche quelli che le chiedono di rimanere fino alla fine nel reality-show, segno del fatto che davvero è una delle preferite del nostro pubblico. Sicuramente non è intenzionata a mollare e lotterà fino alla fine per approdare alla finale.