Federica Nargi incantevole: scollatura in vista, che forme

Federica Nargi fa “un tuffo nel passato” e i fan si scatenano: la foto lascia a bocca aperta e il fascino esplode sulla pagina Instagram.

Abito bianco, volto pin primo piano, una scollatura elegante, mai eccessiva, in perfetto stile Federica Nargi. Non serve esagerare per confermare di essere fra le donne più amate in Italia.

Basta un volto incantevole, un abito mostrato come sempre con fascino, poche parole e uno scatto. Il boom è garantito per la moglie di Alessandro Matri, che continua ad incantare sui social e si mostra in tutta la sua bellezza. Arrivata alla ribalta delle cronache calcistiche per la sua relazione con l’ex bomber della Juventus, la ragazza ha poi conquistato il pubblico con la sua bellezza e simpatia. I due hanno poi formato anche una famiglia insieme con la nascita delle due figlie. Spesso su Instagram condividono scene di vita quotidiana delle quali è protagonista tutta la famiglia.

Anche in occasione di uno dei suoi tanti lavori con un brand di moda, arriva un boom di like. I gioielli esaltano un viso unico, gli occhi parlano, l’espressione stuzzica la community che reagisce immediatamente. Lei stessa sottolinea di essere “uno spirito libero”, ma ciò che conta non è il suo messaggio ma l’istantanea che lascia a bocca aperta.

Federica Nargi, sguardo incantevole: la community la travolge d’affetto

Basta uno sguardo per inchiodare i fan allo schermo. La campagna pubblicitaria di Federica Nargi si trasforma in uno spettacolo che non può passare inosservato. I grandi brand la tempestano di richieste per affiancare il suo volto e un fisico allenatissimo e perfetto alla pubblicità.

Lei non si tira indietro, ma anche una giornata di foto, trucco, viaggi di lavoro, può in un attimo regalare emozioni. Mano vicina al viso, capelli legati, occhi che attirano i commenti. Il fascino esplode, la sensualità emerge in maniera unica, e la foto incassa l’ennesima valanga di consensi in una community che raggiunge un altro traguardo meritato.

Sono quattro milioni ora i followers della Nargi. Un numero destinato a decollare a ritmo da record e grazie a scatti che non possono passare inosservati, rendendola di fatto non solo uno splendido volto della tv e una modella apprezzatissima, ma anche una influencer che non sbaglia un colpo. I post e le storie condivise dalla ragazza sono infatti sempre molto apprezzate dal pubblico sia maschile che femminile.