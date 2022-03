Cristina Buccino tira giù il jeans, più piccante che mai – FOTO

Sensuale e provocante: Cristina Buccino accoglie l’estate con una foto che infiamma l’attesa per la stagione più calda. Un’immagine che accende la fantasia degli utenti che hanno apprezzato molto con i commenti.

Una settimana iniziata con scatti pazzeschi che prosegue con messaggi unici per i followers. Cristina Buccino sa bene come stuzzicare una community da 2,7 milioni di followers, sempre in crescita e pronta a commentare le istantanee postate con frequenza.

L’influencer ha iniziato mostrandosi in abito da sera, poi è andata avanti regalando scatti per un brand e mostrando una scollatura da urlo. Poi ancora lavoro, un vestito nero per una serata alle Maldive e infine un po’ di meritato relax. Anche nei momenti liberi arrivano immagini che lasciano a bocca aperta.

A bordo piscina la Buccino si è mostrata con un micro bikini leopardato, scoprendo la sua silhouette fantastica e un fisico allenatissimo. Nell’ultimo scatto, postato poche ore fa, la influencer porta la mano al pantalone che si abbassa, e in un attimo è delirio di complimenti. Uno scatto che ha scatenato la fantasia dei followers della ragazza che tra like e commenti si sono scatenati sotto il post condiviso. Con 2,7 milioni di seguaci la ragazza è una delle influencer più apprezzate in Italia e le sue foto che mettono in risalto la sua bellezza vengono sempre apprezzate.

Cristina Buccino, fascino inarrestabile

Cappello in testa che copre lo sguardo e rende la foto misteriosa, top stretto e jeans. Anche con un look casual il risultato non cambia. Cristina Buccino posta due scatti durante un momento di pausa dai tanti lavori e trasforma il break in una valanga di commenti d’ammirazione.

Le forme giunoniche fanno il resto, fasciate da un jeans che si abbassa e da un top che evidenza un décolleté pazzesco. “Sa di estate”, scrive la Buccino, stuzzicando la community e invitando chiaramente i suoi followers a commentare. L’occasione e la foto non passano di sicuro inosservate. Nel giro di pochi minuti infatti ha subito raccolto i like di migliaria di persone.

Più di 200 commenti per una donna affascinante e di grande successo. Lo testimoniano i brand che la scelgono per promuovere le tendenze per la prossima estate. La decisione ricade su di lei non solo per l’alto numero di followers che visitano e seguono la sua pagina. La differenza la fa un volto accattivante e splendente, un fisico esplosivo che rende la Buccino una delle donne più amate dagli italiani.