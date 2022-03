Sabrina Salerno, vestito aderente e décolleté esplosivo – FOTO

Il vestito è una esplosione di colori, lo sguardo inchioda allo schermo con un fascino inimitabile: il resto lo fa un look pazzesco e un décolleté che per gli italiani è ormai iconico.

Icona di stile, regina di sensualità, ora seguitissima influencer. In una lunghissima e vincente carriera Sabrina Salerno ha dimostrato di sapersi rigenerare grazie al talento e alla bellezza.

Nata come cantante di successo, esplosa sul palco in cui mostrava un fisico pazzesco, poi diventata di diritto una icona di stile e fascino. La Salerno non ha mai conosciuto battute d’arresto, e nell’era dei social si è trasformata anche in influencer seguitissima. I segreti di una pagina da più di un milione di followers? Di sicuro gli scatti che inchiodano allo schermo e spingono a seguirla.

Durante i tanti lavori, nella preparazione delle sue serate in tv, o negli attimi in cui può concedersi un attimo di pausa, la Salerno è impeccabile. Fisico allenatissimo, scollature pazzesche, un volto intrigante che stuzzica la community, sempre pronta a commentare riempiendola di complimenti.

Sabrina Salerno fa di nuovo centro: l’ultimo scatto è tutto da scoprire

Iconica. Forse è questa la parola giusta per descrivere Sabrina Salerno. Per gli italiani di tante generazioni è una delle donne più affascinanti degli ultimi anni, e non servono sondaggi o interviste per averne la certezza. Basta guardare i suoi numeri sui social, ma soprattutto i suoi scatti. Di recente si è mostrata in bikini, poi con abiti stretti e scollature da urlo.

Dalle foto in piscina con un costume che lascia intravedere le forme giunoniche, alle accattivanti pose in intimo nero, la sostanza non cambia. Anche l’ultima galleria ha fatto centro ed ha lasciato con il fiato sospeso chi la segue sui social.

L’abito coloratissimo fascia la splendida silhouette, la mano passa fra i lunghi capelli e lo sguardo affascinante fa il resto. “Chiudere un occhio? Beh, non sempre ci riesco” scrive. Il risultato? Circa 500 commenti dalla community che accetta la provocazione e risponde.

Valanghe di risposte, un milione e 200 mila followers, contenuti che ribadiscono quanto non è l’età a rendere una donna bella e apprezzata ma la bellezza, il sorriso, la capacità di coinvolgere e anche l’autoironia che è un’arma unica per una delle donne più amate in Italia.