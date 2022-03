Belen, vestito corto e rovente: gambe e scollatura in vista – FOTO

Belen Rodriguez spacca il web con una foto pazzesca: le gambe sono in vista, la scollatura incolla allo schermo. La donna più amata dagli italiani fa esplodere al sua community.

Incantevole. Una sola parola per descrivere l’ultima foto postata da Belen Rodriguez. Non c’è sosta in una carriera che orma la rende uno dei volti più ricercati dalla tv e anche dal gossip.

Fin dagli esordi ha stupito tutti. Fascino, bellezza, autoironia. La capacità di svelarsi davanti alle telecamere raccontando la sua storia senza però mai concedersi troppo. I paparazzi con lei si sono sempre scatenati. Hanno svelato tutto della sua relazione con Marco Borriello, su tutti i giornali per la bellezza di una coppia che ha fatto sognare. Poi la storia con Stefano De Martino, ballerino e presentatore che negli ultimi anni è ormai uno dei volti tv più apprezzati in Italia.

Quel legame, che ha colpito molti dopo l’annuncio della fine, sembra essere chiacchieratissimo ancora ora. Belen ha avuto altre storie, anche con personaggi dello sport. Il ritorno di fiamma però sembra essere confermato non solo dalle voci ma anche dagli scatti e da alcuni post che testimoniano quanto i due siano vicini.

Nei momenti di relax la splendida argentina posta spesso foto prese d’assalto per attendere novità sul ritorno di fiamma. Intanto però i paparazzi li hanno immortalati insieme, e ormai quello che sembrava un legame sepolto, diventa uno dei temi centrali per chi si occupa di gossip e spettacolo.

Belen incantevole con l’abito rosa: che scatti

Gli impegni non hanno ostacolato gli incontri fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lei fra promozioni ai migliori brand, presenze tv e la conduzione delle Iene, vive un momento lavorativo unico. Tutti la cercano, e ormai ha uno spazio tutto sui in cui esplode il fascino ma anche la capacità alla guida del programma.

De Martino invece ottiene consensi alla guida di “Stasera tutto è possibile”, programma Rai molto seguito in cui il ballerino ha mostrato di essere un presentatore fresco, con la battuta pronta e la capacità di giocare con gli ospiti. Nei momenti di relax però i due sono stati ultimamente pizzicati insieme. Difficile non notarli, non solo per la bellezza e il seguito di entrambi, ma anche perché dopo i primi rumors è caccia allo scatto giusto.

I due non confermano e mostrano sui social i retroscena dei loro lavori. A tal proposito Belen ha fatto esplodere la sua community da più di 10 milioni di followers. Con una serie di scatti ha postato le sue foto con l’ultimo abito indossato in trasmissione alle Iene. Scollatura generosa, gambe in vista, un fisico impeccabile e un sorriso magnetico che buca l’obiettivo.

Il resto arriva invece dalle storie, in cui ha raccontato le sedute di trucco, gli attimi che hanno preceduto l’ingresso on stage, e i sorrisi ammiccanti con cui ha invitato i followers a seguire la trasmissione. Anche nei video emerge una sensualità unica, e poi il suo abito indossato con classe ed eleganza fa la differenza. Così come dimostrano le foto che incassano valanghe di reazioni, tutte meritate.