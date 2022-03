Inzaghi, senza scudetto la panchina traballa: sostituto già pronto

La posizione di Simone Inzaghi all’Inter non è per nulla delle migliori, anche per il semplice fatto che se dovesse fallire l’obiettivo scudetto allora la dirigenza potrebbe anche seriamente pensare ad un cambio di rotta immediato

La permanenza del manager piacentino sulla panchina della squadra campione di Italia potrebbe durare solamente una stagione. In questo momento la squadra si trova al quarto posto in classifica (ad un punto in più della Juventus, ma con una partita in meno da disputare), anche se “quasi” lontano dalla lotta scudetto che vede impegnate in questo momento i cugini del Milan ed i rivali del Napoli. Che ne sarà di lui a fine stagione?

Inter, Inzaghi trema: se non arriva lo scudetto può essere addio

In realtà è stato chiamato per un semplice obiettivo: continuare quello fatto di buono da Antonio Conte che ha lasciato da vincente (visto che comunque ha vinto un campionato). L’inizio è stato assolutamente dei migliori, ma nel girone di ritorno si è notato un calo sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda i risultati. Gli stessi tifosi se ne sono accorti ed adesso vedono il sogno dello scudetto-bis sfumare visto che, proprio come riportato in precedenza, adesso sembra una lotta tra il Milan ed il Napoli. Ricordiamo, però, che la ‘Beneamata’ ha ancora un match da giocare (anche se spingono per la vittoria a tavolino contro il Bologna). Ancora nove gare da disputare, i supporters chiedono altrettante vittorie. Nel frattempo, però, la posizione dell’ex Lazio inizia a farsi sempre più complicata visto che i risultati positivi non arrivano. La dirigenza di questo se ne sta accorgendo e potrebbe anche pensare ad un cambio alla guida. Non circolano tanti nomi, ma la suggestione rimane solo una.

Inter, De Zerbi pronto nel caso in cui Inzaghi vada via

Non tramonta l’idea di un possibile ritorno in Italia da parte di Roberto De Zerbi. Conosciamo tutti la situazione che sta vivendo l’Ucraina dove il calcio, in questo momento, è l’ultimo dei pensieri (giustamente). In questo momento l’allenatore è ritornato in Italia da alcune settimane, dopo che è dovuto rimanere segregato in albergo per via dei bombardamenti e degli attacchi da parte dei russi.

L’obiettivo del bresciano è quello di ritornare, quanto prima, ad allenare lo Shakhtar Donetsk con la speranza che questa situazione possa terminare quanto prima con un “cessate il fuoco”. Altrimenti potrebbe prendere in considerazione altre offerte che potrebbero arrivare a breve, tra queste anche quella dell’Inter nel caso in cui Inzaghi fallisse anche la conquista dello scudetto.