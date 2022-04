Bagagli pronti, amore già finito col Milan: addio dopo un solo anno

Calciomercato Milan, a quanto pare le valigie sono state già fatte da parte del calciatore che non ha ricevuto quello che si aspettava: ovvero la riconferma da parte sia della dirigenza che del suo allenatore. Sarà addio dopo un solo anno

Solamente una stagione. Tanto è bastato alla società per capire che il calciatore non poteva essere “da Milan“. Alla fine del campionato è pronto a fare i bagagli dove affronterà, molto probabilmente, nuove avventure. L’unica cosa certa è che non lo farà con i colori rossoneri visto che nemmeno i tifosi sono convinti della sua permanenza

Milan, Pioli e Maldini hanno deciso: a fine stagione va via

Solamente un anno dal suo arrivo e non è bastato. Alla fine di questa stagione saluterà i propri compagni di squadra per provare una nuova esperienza. La decisione, a quanto pare, è assolutamente inevitabile. Ciò non toglie il fatto che continuerà a lottare per un posto da titolare in queste ultime giornate di campionato. La scelta di Pioli e della dirigenza, però, appare quasi definitiva nei suoi confronti. L’atleta ci proverà in ogni caso. Non solamente il campionato, dove i rossoneri si trovano al primo posto in classifica e lo vogliono consolidare, ma in ballo c’è anche la finale di Coppa Italia. Il ritorno contro i cugini dell’Inter è previsto per la prima metà di aprile. Un appuntamento che lo stesso ‘Diavolo’ non intende assolutamente fallire.

Milan, Bakayoko ai saluti: non ha convinto nessuno

In realtà nel suo caso si è trattato di un ritorno. Nel suo primo anno in rossonero, quando in panchina c’era Gattuso, le cose erano andate diversamente. Ovviamente nel senso positivo visto che era una delle pedine fondamentali nello scacchiere del manager calabrese. Il ritorno prima al Monaco e poi in Italia, ma per vestire la maglia del Napoli. Di conseguenza di nuovo Milano, ma questa volta l’esperienza è stata fin troppo deludente. Troppo poche le sue presenze fino a questo momento della stagione. Tra campionato, Champions League e Coppa Italia sono state solamente 17.

La maggior parte tutte da subentrato dove non ha lasciato praticamente mai il segno. Né una rete e nemmeno un assist. Numeri che non hanno convinto per nulla il club che è pronto a rispedirlo al mittente. Ricordiamo che il giocatore è di proprietà del Chelsea che ne detiene il cartellino. I ‘Blues’ lo hanno mandato in prestito per due anni, ma l’accordo può essere risolto anticipatamente.