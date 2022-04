Melissa Satta, prova costume rovente: mini bikini e fisico perfetto

Melissa Satta non teme la prova costume. L’ex velina sfoggia, infatti, un fisico statuario come dimostrato con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. I fan hanno preso d’assalto la nota piattaforma social. Boom di “mi piace” e di commenti in poche ore.

Melissa Satta non ha certo bisogno di presentazioni. L’ex velina è ormai uno dei volti noti del panorama televisivo italiano. La sua carriera, cominciata con “Striscia la Notizia”, è proseguita con altre importante produzioni televisive tra cui molte a tema calcistico. Ultima in ordine cronologico è la partecipazione a “Sky Calcio Club” di cui è conduttrice insieme a Fabio Caressa.

Che scontro con Wanda Nara!

I VIP si conoscono più o meno tutti tra di loro. Milano è una delle città maggiormente scelte dalle persone famose per vivere. Tra queste vi è anche Melissa Satta che si è trasferita a Milano nel lontano 2005. È proprio dal capoluogo che è cominciata la carriera televisiva ed a Milano sta proseguendo. Infatti, gli studi di Sky Sport si trovano proprio a Milano e qui la Satta, si sente come essere tornata a casa. Chi spesso torna a Milano per trascorrere un periodo di relax è Wanda Nara. La “procuratrice più ambita” viene spesso a rilassarsi all’ombra della Madonnina. Ironia della sorte, Wanda Nara e Melissa Satta vivono nello stesso condominio. La coppia argentina vivono nell’appartamento proprio sopra quello della Satta. Proprio questo dettaglio ha scatenato uno scontro tra la Nara e la Satta. Infatti, come riportato da alcune testate, La piscina dell’appartamento di Wanda Nara e di Mauro Iccardi si è danneggiata e alcune infiltrazioni sono giunte fino all’appartamento della Satta. Questo accadimento ha scatenato l’ira dell’ex velina. “Chi rompe paga” così avrebbe detto la Satta, una volta intercettata dai microfoni.

Melissa Satta, la prova costume non fa paura: “La perfezione esiste!”

Ad ogni modo, Melissa Satta continua a postare diversi scatti su Instagram. Sono numerosissimi gli scatti e i video che hanno contribuito a far crescere il consenso social per la modella. I fan lasciano sempre un “like” ed un commento come accaduto con l’ultima foto pubblicata. Nell’immagine, che qualcuno ha commentato con “La perfezione esiste“, la Satta si mostra indossando un bikini di colore arancione. Il costume ha un aspetto piuttosto minimal. Questo lascia scoperto gran parte del fisico dell’ex velina che sembra aver superato a pieni voti la temibile prova costume. Il corpo, infatti, appare statuario e senza alcun difetto.