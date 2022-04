Nuova maglia per Meret, colpo per l’Europa: addio Napoli

Calciomercato Napoli, si prospetta un addio a fine stagione da parte di Alex Meret che intende giocare con molta più continuità. Questo non avviene visto che è chiuso da David Ospina e Spalletti opta per altre scelte

Nonostante il portiere colombiano vada in scadenza alla fine di questa stagione, il classe ’97 pare che non rimarrà a Napoli e sarà pronto a fare le valigie per iniziare una nuova avventura calcistica. Il suo futuro continuerà ad essere in Serie A, con il club che punta a fare bene e cercherà in tutti i modi di centrare l’Europa visto che lo stesso presidente ed anche i tifosi la chiedono ad alta voce.

Napoli, con Meret sarà addio

Come riportato in precedenza, nonostante David Ospina pare orientato a lasciare i partenopei (si vocifera che abbia già trovato un accordo con un altro club alla fine di questa stagione), il Napoli non ha nessuna intenzione di puntare su Alex Meret. L’estremo difensore friulano non ha del tutto convinto gli addetti ai lavori. Qualche prestazione sopra le righe sicuramente c’è stata, ma in tanti lo ricordano per alcuni errori imperdonabili che hanno compresso alcuni risultati: sia in campionato che in Europa. La volontà della società è quella di cederlo definitivamente. La soluzione del “prestito” non piace né all’uno e nemmeno all’altra parte. Non è un problema visto che le soluzioni per il calciatore si possono tranquillamente trovare in Serie A dove c’è una lista di squadre che è alla ricerca di un portiere da piazzare tra i pali per il prossimo campionato. Il nome dell’ex Udinese e Spal è quello che ispira maggiormente alcune società.

Napoli, per Meret aumenta l’ipotesi Fiorentina

Aumentano le possibilità di un suo trasferimento alla Fiorentina per tanti motivi. Il primo è che la società gigliata sta valutando seriamente di cedere il polacco Dragowski che ha richieste importanti dall’estero. La seconda è che lo stesso Commisso, così come Italiano, hanno intenzioni serie: ovvero quello di raggiungere un posto in Europa. O almeno costruire una grande squadre che possa arrivare in alto in campionato.

Il profilo del friulano piace molto ai viola che stanno valutando seriamente un suo possibile acquisto. Al portiere non dispiacerebbe affatto l’ipotesi di trasferirsi in Toscana dove sicuramente avrebbe la possibilità di mettersi in mostra ed anche di giocare in uno stadio importante come quello del ‘Franchi’ dove ci hanno giocato tantissimi campioni.