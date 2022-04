Elisabetta Canalis, lo spacco della minigonna è esagerato: si vede tutto

Elisabetta Canalis ci delizia con un’altra nuova foto che ha aggiunto direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram. Lo spacco della minigonna è assolutamente esagerato, come potete ben notare si vede praticamente tutto

Ancora una volta la nativa sarda, direttamente dagli Stati Uniti D’America dove si è trasferita ed ha incontrato l’amore, pubblica un a nuova e deliziosa foto che a breve potrete gustarvi. Lo spacco della minigonna è veramente al limite dell’esagerato. Anzi, un limite che è stato abbondantemente superato. Come potete ben notare dal titolo vedrete chiaramente che si può vedere tutto. Buona visione – FOTO

Elisabetta Canalis ci delizia ancora una volta

Toh, chi si rivede. Di nuovo la nostra cara Elisabetta. Anche la nativa di Sassari è una che sui social network è sempre attiva. Tanto è vero che ci tiene molto ad accontentare le richieste dei suoi follower e pubblica sempre delle nuove e deliziose foto. Ovviamente il “like” e assolutamente obbligatorio. Così come anche il commento, ma solamente se uno se la sente. Altrimenti si può comunque gustare tutto quello che i suoi fan ed amici le scrivono. Anche in questa occasione sta racimolando un bel numero di “cuoricini” che continuano ad aumentare ora dopo ora. D’altronde era inevitabile che andasse a finire in questo modo. Se non avete ancora visto il suo ultimo post non vi preoccupate che siete nel posto giusto. Il titolo è tutto un programma, ma fidatevi che appena vedrete la sua ultima opera d’arte rimarrete senza parole. Noi veramente non sappiamo più cosa dirle.

Elisabetta Canalis, ad occhi chiusi è sempre stupenda – FOTO

Avete visto che non vi stavamo mentendo affatto. Anche se in questa foto è venuta con gli occhi chiusi mostra tutta la sua bellezza. Le dareste mai 43 anni? Assolutamente no. Per noi sarà sempre la piccolina velina di ‘Striscia la Notizia’ al suo esordio nel mondo della televisione. Benediciamo ancora quel giorno in cui sia lei che Maddalena Corvaglia furono scelte per la trasmissione dove hanno avuto la loro fortuna televisiva.

Anche in questa occasione decide di mettere in mostra un vestito nero davvero niente male. Così come le sue gambe ottimamente allenate grazie alla sua personal trainer che davvero la mette sotto (basta guardare gli ultimi video e foto dei suoi allenamenti a corpo libero). I risultati sono ottimi, per l’estate è assolutamente pronta: la prova è superata.