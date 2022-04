Diletta Leotta, derby d’Italia rovente con lei: straripante a bordo campo

Ritorna la Serie A e ritorna anche Diletta Leotta. La conduttrice sarà a bordocampo per introdurre agli abbonati di DAZN il big match dall’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter. L’annuncio su Instagram ha già riscaldato l’ambiente.

Dopo la “dolorosa” pausa per le Nazionali, che ha consegnato alla storia la seconda mancata qualificazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali, torna la Serie A. Il campionato entra nel vivo con le ultime 8 giornate che caratterizzeranno i mesi di Aprile e Maggio. A due mesi dalla conclusione, il torneo risulta più equilibrato che mai e, soprattutto, resta ancora tutto da decidere. Anche Diletta Leotta annuncia di essere pronta ad assistere a questo rush finale.

Tutto è aperto, dallo Scudetto alla Salvezza

Il campionato riprende con il Milan come squadra capofila della Serie A. I rossoneri guidano la graduatoria con 3 punti di vantaggio sul Napoli e ben 6 sull’Inter che, comunque deve ancora recuperare la gara con il Bologna. Nella corsa per lo Scudetto si è fatta sotto anche la Juventus che potrebbe, addirittura, scavalcare i nerazzurri approfittando di eventuali passi falsi. Una partita da recuperare ce l’ha anche l’Atalanta. La squadra bergamasca, dovesse avere la meglio sul Torino, potrebbe seriamente rientrare in corsa per ambire ad un posto nella massima competizione continentale. Anche nella zona bassa della classifica la bagarre è aperta per cercare di evitare la retrocessione. Anche la Salernitana, ad esempio, può ancora sperare di restare in massima serie.

Diletta Leotta, aria rovente per il derby d’Italia: “Verrei a Torino solo per te!”

A raccontare tutte queste cose sarà DAZN e soprattutto Diletta Leotta. La conduttrice, dopo aver trascorso un periodo di vacanza a Dubai la scorsa settimana, è pronta a tornare a raccontare tutto il campionato di Serie A. La Leotta sarà a bordocampo all’Allianz Stadium in occasione del big match Juventus-Inter. Una partita in cui ci sarà un clima rovente per tutta una serie di motivi, tra cui la classifica. Infatti, le due squadre sono separate da un solo punto. Il suo ritorno “in campo”, la Leotta l’ha annunciato su DAZN. La conduttrice, infatti, ha postato uno scatto che la vede proprio a bordocampo. Il look, nell’immagine, è casual con maglioncino e da una giacca. A rendere il post magico è il sorriso particolarmente solare della stessa Leotta che ha lasciato senza fiato i fan. Un utente, infatti, ha commentato che andrebbe a Torino solo per stare vicino alla giornalista, quasi come se la gara tra Juventus e Inter sia solo secondaria.