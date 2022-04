Juventus, non c’è spazio per lui con Allegri: cessione in prestito

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri non gli ha concesso lo spazio che il calciatore vorrebbe. Alla fine di questa stagione si prospetta una cessione, ma solamente in prestito visto che il livornese crede nelle sue qualità

Non sarà un addio, ma solamente un “arrivederci”. Il calciatore vuole il suo spazio, ma in questo momento Allegri non è disposto a concederglielo. Ciò non toglie il fatto che lo stesso mister apprezza le sue qualità e lo vorrebbe avere a disposizione tra due anni, magari con qualche partita in più sulle gambe ed anche con una maggiore sicurezza dei suoi mezzi

Juventus, sarà un “arrivederci” per l’atleta

In attesa di ritornare in campo, dopo la pausa per le nazionali, la Juventus si prepara in vista della prossima giornata di campionato. Domenica sera è in programma una delle partite più importanti della stagione dei bianconeri, ovvero quella contro i campioni di Italia dell’Inter. I nerazzurri, per continuare a sognare lo scudetto-bis, intendono fare il bottino pieno all’Allianz Stadium. Lo stesso pensiero vale anche per la ‘Vecchia Signora’ che non ha nessuna intenzione di regalare nulla ed è pronta a fare uno scherzetto ai rivali. Anzi, più che uno scherzetto è pronta a fare lo sgambetto. Con una vittoria, infatti, i bianconeri supererebbero al terzo posto proprio il team di Simone Inzaghi. Anche se questi ultimi hanno ancora una partita da recuperare contro il Bologna allo stadio ‘Dall’Ara‘. Nel frattempo si pensa anche al futuro dell’organico. Allegri, nel frattempo, non può concedere lo spazio che il calciatore vorrebbe. Ed è per questo motivo che, alla fine di questa stagione, è pronto a salutare solo temporaneamente i bianconeri per ritornare più forte tra due anni.

Juventus, Akè via in prestito: le possibili soluzioni

Marley Akè è uno dei calciatori che sta impressionando, sia in allenamento che quando viene chiamato in causa, il suo allenatore. Quando è stato messo nella mischia ha sempre risposto “presente” e non ha mai fatto sentire la pressione dell’esordiente. La Juventus crede molto nel ragazzo ed è pronta a mandarlo in prestito per fargli fare le cosiddette “ossa”.

Difficile che alla Juventus possa avere il suo spazio visto che è chiuso da altri calciatori che ricoprono il suo stesso ruolo. Possibile che possa avere lo spazio che merita in un club di A. Cagliari, Sampdoria e Sassuolo rimangono alla finestra e sono pronte a chiedere informazioni.