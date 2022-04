Lecca lecca e perizoma in vista: Giulia De Lellis li stende tutti

Questa volta ci troviamo seriamente in difficoltà. Sia chiaro: è una difficoltà che ci piace, soprattutto se la protagonista è una certa Giulia De Lellis che sicuramente non è nuova a queste sue uscite. Una nuova foto da aggiungere alla sua collezione

Un’altra immagine che serve per aggiornare ulteriormente il suo profilo ufficiale Instagram. Non una semplice foto: sarete stesso voi a decidere se vi piace o meno. Siamo sicuri che la vostra risposta sarà sicuramente “positiva”. Il titolo non è assolutamente ingannevole: è tutto vero. Nell’opera d’arte possiamo vedere contemporaneamente la nostra Giulia De Lellis, un lecca lecca ed anche un perizoma in bella vista. Godetevi lo spettacolo – FOTO

Giulia De Lellis, una foto particolare che cattura l’attenzione

Come riportato in precedenza la sua ultima immagine non può passare di certo inosservata. Anche perché, la maggior parte dei suoi follower, sono rimasti per un attimo incantati, quasi a non voler credere ai propri occhi. In realtà è tutto vero. La nativa di Roma, nota al pubblico per aver partecipato all’edizione di ‘Uomini &Donne’ (programma condotto da Maria De Filippi), ha sbalordito tutti i suoi fan. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che nell’immagine possiamo notare un dolce che tiene in mano ed anche un perizoma che è impossibile non notare. Anche perché sembra che sia un unico colore insieme al vestito che indossa (rigorosamente rosa). Poco importa se si è messa in posa per fare pubblicità ad una nota marca, quello che interessa ai suoi follower è il contenuto della foto ed il risultato è stato assolutamente soddisfacente. Lo dimostrano l’alto numero di “like” che la scrittrice sta raccogliendo nelle ultime ore ed anche commenti da parte dei suoi fan e colleghi dello spettacolo. Se state morendo dalla curiosità non vi resta che mettervi comodi e di gustarvi il suo nuovo post che sta facendo molto discutere, ovviamente in positivo sia chiaro.

Giulia De Lellis, un lecca lecca da “mordere” tutto – FOTO

Impossibile non notare i suoi orecchini a forma di cuoricino. Mano sinistra che si avvicina vicino al suo orecchio. Con quella destra è impegnata a mantenere il dolce pronto per essere morso.

Poi arriva il pezzo forte: ovvero il perizoma color rosa che di certo non può passare inosservato agli occhi dei più curiosi. Un fisico semplicemente perfetto quello della classe ’96 che continua a mantenersi ben allenata. Da notare anche il tatuaggio fatto proprio lì in mezzo…