Molina, stagione da ‘star’ a Udine: colpo scudetto in Serie A

L’Udinese si coccola uno dei suoi migliori calciatori che in questa stagione sta facendo davvero la differenza: stiamo parlando di Nahuel Molina che, proprio all’ultima giornata di campionato si è tolto una bellissima soddisfazione.

Di che stiamo parlando? Ovviamente di un gol. Non un gol qualunque visto che lo ha siglato con uno splendido pallonetto che ha ingannato l’estremo difensore avversario che nulla ha potuto se non quello di guardare la sfera entrare nella sua porta. Un’altra grande prova quella messa a segno dal calciatore che adesso è sempre più nei pensieri da parte della big che ora ha cerchiato nuovamente il suo nome nella lista dei calciatori da prendere

Molina, una stagione da ricordare

Sta conquistando la sua squadra verso una salvezza incredibile che, fino a pochi mesi fa, sembrava davvero impossibile. Adesso il team di Cioffi gioca, si diverte e vince. Anzi, stravince. Basta guardare l’ultima giornata di campionato quando alla ‘Dacia Arena’ è arrivato il malcapitato Cagliari che è ritornato in Sardegna carico di palloni subiti: ben cinque. Uno dei migliori in campo della sfida, oltre al portoghese Beto che ha portato il pallone a casa dopo aver realizzato una splendida tripletta, è senz’altro il calciatore che potete guardare in foto. Stiamo parlando di Nahuel Molina che, oltre a fare le fortune dei bianconeri le sta facendo anche con l’Argentina. Dopo aver vinto la Copa America pochi mesi fa, le prestazioni del ragazzo sono notevolmente migliorate. Tanto è vero che proprio contro i rossoblù ha trovato la via della rete con uno strepitoso pallonetto. Un’altra grande prova, quindi, quella fornita dal classe ’98 che sta impressionando davvero tutti. In particolar modo la squadra maggiormente interessate che, a giugno, tenterà l’assalto e busserà alla porta di Pozzo non per chiedere informazioni: ma per avviare immediatamente una trattativa.

Juventus, per la fascia destra c’è Molina

In 29 partite (tra Serie A e Coppa Italia) ha segnato 7 reti e fornito 3 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri che hanno convinto un’altra squadra bianconera, quella della Juventus alla ricerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione. Allegri è rimasto semplicemente colpito dalle sue prestazioni e lo vorrebbe allenare per il prossimo campionato.

Sicuramente l’atleta si concentrerà, fino alla fine della stagione, per allontanare ancora di più l’Udinese e di portarla quanto più in alto possibile. Poi, per lui, si potrebbe presentare il treno che porta all’Europa.