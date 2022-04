Jolanda De Rienzo esplosiva, scollatura incontenibile

Jolanda De Rienzo fa esplodere la community con un primo piano pazzesco: volto incantevole, la scollatura fa il resto.

Presentatrice tv, giornalista, di diritto anche influencer visti i numeri che fa registrare su Instagram. Jolanda De Rienzo ha fatto del calcio e dello sport la sua professione. Così tanto da prestare un volto magnetico e la bravura alla conduzione a diverse trasmissioni tv.

Per i fan è di sicuro fra i volti televisivi legati al calcio più seguiti. Merito di un fisico esplosivo, della freschezza davanti alle telecamere, indubbiamente anche della capacità di conquistare con un fascino indiscutibile. Da napoletana verace è una bellezza tipicamente mediterranea, che ama la moda, ha un cane di nome Nadia e cura in maniera maniacale la sua alimentazione.

In passato fu legata al allenatore della primavera del Napoli Nicolò Frustalupi, anche vice di Walter Mazzarri. La loro storia andò avanti per circa 5 anni fino alla rottura e ad un nuovo amore con il musicista Angelo Barletta.

La coppia, che spesso si scambia tenerezza anche sui social, ha anche festeggiato la scorsa estate la nascita di uno splendido bimbo. Nessuno stop però per Jolanda De Rienzo, che continua a lavorare per diverse trasmissioni sportive e a mostrarsi in tutta la sua bellezza sui social.

Jolanda De Rienzo, fascino incontenibile

Gli impegni non mancano a Jolanda De Rienzo. Dalla tv a Twitch, senza soste e con la consueta maestria sia alla conduzione che nella lettura molto professionale dei temi affrontati. Se le sue doti da giornalista non si discutono, è impossibile non notare il suo fascino. In occasione dell’ultima diretta ha infatti regalato alla community di circa 400 mila followers un nuovo scatto, subito preso d’assalto a ritmo incessante di like e commenti

La De Rienzo ha postato un primo piano con i capelli che cadono sul volto, lo sguardo che buca lo schermo e un décolleté che non è passato inosservato. Lei scrive “Weekend infuocato”, e il chiaro riferimento è alle partite che infiammano la giornata di campionato. Ad infuocare la sua pagina Instagram però è stata lei. La foto è un chiaro esempio di bellezza e fascino, mostrato con eleganza e senza esagerare.

Lo stile non le manca, bravura e bellezza nemmeno, e la sua carriera si trasforma in un boom meritato. La chiamano “La Jolanda nazionale”, e la splendida giornalista napoletana, capace di farsi strada in un lavoro molto delicato e competitivo, è riuscita a fare centro.