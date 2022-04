Mourinho, che testata alla panchina: dolore pazzesco – VIDEO

Nel corso della partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria si è verificato un episodio simpatico ma anche un po’ doloroso che ha visto come protagonista l’allenatore dei giallorossi, José Mourinho.

Lo ‘Special One‘ ha sbattuto violentemente la testa al bordo superiore della panchina, un filmato che ha fatto immediatamente il giro del web. Per protestare contro una decisione da parte dell’arbitro, però, non ha fatto i conti con la sua panchina che gli ha procurato anche un piccolo bernoccolo. Niente di grave ovviamente, ma rimane comunque l’episodio che resta simpatico – VIDEO

Roma, che “testata” di Mourinho

Una Roma che ottiene il decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Conference League. Vittoria importante nell’insidiosa trasferta di Genova contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Basta solamente una rete, quella messa a segno dall’armeno Henrik Mkhitaryan poco prima della fine del primo tempo. Una Roma che vola sulle ali dell’entusiasmo, soprattutto dopo la grande vittoria nel Derby poco prima dello stop per concedere lo spazio alle nazionali. Nel corso della gara, però, sta facendo molto discutere un episodio molto divertente che ha visto come protagonista proprio l’allenatore dei giallorossi, José Mourinho. Il portoghese, nel tentativo di cercare di protestare contro una decisione dell’arbitro Manganiello (nel postpartita, ai microfoni di ‘Dazn’, ha rivelato di esere soddisfatto della sua prestazione) ha dovuto fare i conti con un qualcosa che conosce particolarmente bene. Ovvero il bordo della sua panchina. Una vera e propria “testata” che sta facendo il giro dei social. Tantissimi i “like” e commenti che stanno arrivando da parte degli utenti che non possono fare a meno di riguardare in loop il filmato. Se non avete visto ancora il video non vi preoccupate che tra poche righe vi mostreremo il tutto. Subito dopo la fine della partita, sempre ai microfoni di ‘Dazn‘, ha voluto tranquillizzare sia i giornalisti che i suoi tifosi con un semplice “Tutto apposto“, ovvero che stava bene e che non ha riportato particolari danni.

Roma, la “testata” di Mourinho fa il giro del web – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BT Sport (@btsport)

Sicuramente ha strappato qualche sorriso da parte di chi ha visto l’intera partita e sta rivedendo più volte il filmato. Ora testa (chiediamo scusa per il gioco di parole) all’insidiosa trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt dove i lupacchiotti, pochi mesi fa, effettuarono una delle più brutte prestazioni di questa stagione.