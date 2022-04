Guendalina arriva e accende subito l’Isola: perizoma e bikini minuscolo

Guendalina Tavassi, insieme a suoi fratello Edoardo, sono arrivati sull’Isola. Non ce ne voglia il suo fratellone, ma in questo articolo parleremo solo ed esclusivamente di lei. Il video che vi mostreremo è tutto un programma

Tenetevi forte visto che a breve vedrete un filmato al limite dell’illegale. L’ex concorrente dell’undicesima edizione del ‘Grande Fratello’ ha iniziato, proprio da qualche giorno, questa nuova avventura nel reality di Canale 5. Dalla nativa di Roma ci si aspettano grandi cose. Dopo averci emozionato e fatto innamorare nella casa più spiata d’Italia è arrivato il momento di vederla all’opera direttamente dall’Honduras. Lo spettacolo è garantito

Isola, è arrivato il momento di Guendalina: esordio top

Anche per i fratelli Tavassi è arrivato il momento dell’esordio che sicuramente stavano attendendo da un bel po’ di tempo. In realtà non si è mai capito il perché del loro ritardo, ma a questo punto poco importa visto che adesso sono giunti sull’isola e sono pronti a regalare spettacolo. In particolar modo proprio la 36enne che ha promesso “fuoco e fiamme” dall’Honduras. Siamo sicuri che riuscirà a mantenere la parola data. Poco prima di andarsene ci ha deliziato con delle foto che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Adesso il suo account, nel momento in cui lei sarà impegnata in questo reality, sarà gestito esclusivamente dal suo staff che se ne prenderà cura. Inoltre farà in modo di accontentare i suoi follower, magari postando delle foto sia come ‘storia’ che come post proprio dall’isola. Nel frattempo noi vi regaliamo un video in cui possiamo notare le prime opere d’arte da parte dell’ex gieffina che si è presentata in bikini e perizoma decisamente minuscolo. Il tutto postato dall’account social ufficiale del programma. Ora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Isola, Guendalina spiazza tutti: perizoma e bikini da favola – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Subito in primo piano un costume multicolore ed un lato ‘A’ davvero importante. Sicuramente molti di loro avranno cliccato su pausa per “vedere” meglio. Una volta giunta sull’isola che non te lo fai un bel bagno? Assolutamente sì ed è proprio in quel momento che regala un alto momento di show dove fa vedere a tutti i suoi ottimi risultati ottenuti in palestra.

Lato ‘B’, gambe chilometriche, spalle e tutt’altro davvero ben allenati. Capelli raccolti e un bel tutto nel mare. Un luogo in cui la vedremo molto spesso e dove siamo sicuri che ci regalerà ottime soddisfazioni.