Minigonna, calze e stivali: Elisabetta Gregoraci lascia tutti di sasso

Elisabetta Gregoraci ci lascia tutti, ancora una volta, completamente fuori di testa. Quella che la showgirl calabrese ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram non è da considerarsi solamente una semplice foto, ma LA FOTO

Il titolo è già tutto un programma. Assicuriamo noi per voi, non temete. Se poi morite dalla curiosità di vedere la sua ultima opera d’arte allora vi chiediamo di attendere solamente qualche rigo e poi potrete godervi lo spettacolo che merita moltissimo. Ancora un altro grande successo da parte dell’ex concorrente della penultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ – FOTO

Elisabetta Gregoraci, questa volta non abbiamo più parole

La conduttrice televisiva continua a colpire dritto al nostro cuore. Oramai è diventato un vero e proprio lavoro attendere i suoi post su Instagram. Nelle ultime ore i suoi follower stavano attendendo con ansia che la 42enne (sì, avete letto proprio bene anche se non li dimostra affatto visto che per noi sarà sempre una giovincella) postasse una nuova immagine. Alla fine è arrivata ed i risultati sono quelli che tutti quanti noi aspettavamo. Non c’è spazio per la delusione quando si tratta della nativa di Soverato che riesce sempre a stupirci come se fosse la prima volta. Lo dimostrano anche la pioggia di “like” che sta continuando a ricevere in questi minuti ed anche le miriadi di commenti di approvazione da parte dei suoi colleghi, amici e fan. In particolar modo anche quelli della sorella Marzia che non ha saputo resistere e le ha lasciato ben tre emoticon a forma di cuoricino. Adesso, però, bando alle ciance visto che è arrivato il momento di far vedere a tutti quanti voi la sua ultima immagine che sta avendo molto successo. Basti pensare che la sua foto sta già circolando sul web.

Elisabetta Gregoraci lascia tutti a bocca aperta – FOTO

Visto che siamo veramente buoni di cuore quando si parla di una delle nostre calabresi preferite ve ne mettiamo addirittura due di foto. La prima, come potete ben notare, mostra lo sguardo rivolto verso altro anche se la sua sensualità di certo non scompare.

Nella seconda, invece, arriva davvero il pezzo forte che tutti noi stavamo aspettando. Una gonna color bianco e nera che cattura l’attenzione. Per non parlare delle vistose calze a rete e per finire in bellezza gli stivali che fanno sembrare le sue gambe chilometriche.