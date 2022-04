Federica Nargi, allenamento con tuta troppo aderente: forme in bella vista

Qual è il segreto di Federica Nargi? Ovviamente quello di mantenersi sempre in forma. Ed è per questo motivo che, probabilmente a grande richiesta da parte dei suoi follower, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha accontentato tutti i suoi fan

Un grandioso filmato vi attende. A breve vedrete la nativa di Roma pronti a farvi venire voglia di allenare, anche se in questo momento siete stesi sul divano e non avete la forza di alzarvi. La 31enne mostra a tutti i suoi follower come si tiene in forma. Inutile dire che, una volta aver postato il filmato, il social è andato completamente in tilt. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione sono all’ordine del giorno. Cosa ha combinato!!

Federica Nargi, un allenamento intenso

Come riportato in precedenza, la nostra Federica ci tiene a far sapere a tutti quali sono i suoi segreti per mantenersi in forma. Ovviamente l’allenamento che non deve mai mancare. Poco importa se lo svolga in palestra oppure comodamente a casa, il programma deve essere rispettato. Ed è per questo motivo che, direttamente dal suo account ufficiale Instagram, fa vedere a tutti i suoi esercizi. Un programma che può essere rispettato e fatto veramente da tutte le persone. Non c’è assolutamente limite di età. Tra i commenti, però, spuntano anche quelli simpatici come la mitica Sandra Milo che ammette: “Io resterei bloccata. Poi avrei bisogno di qualcuno che venissi ad aiutarmi per alzarmi. Certe cose le lascio fare a te che sei giovane e flessibile come un giunco mosso dal vento” scatenando una reazione di risate a non finire. Tornando alla nativa di Roma, però, quello che cattura l’attenzione è ovviamente il suo outfit. Ovviamente non può che essere quello sportivo visto che siamo in tema. Nemmeno a dirlo che la tuta è completamente aderente e fa vedere tutto quello di cui si ha bisogno. Se davvero non ci credete allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Federica Nargi, la tuta è troppo aderente! – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Il fatto che la tuta sia troppo aderente non è affatto una cosa negativa. Anzi, tutt’altro. Nel filmato possiamo notare come le riesce bene tutto quello che per noi, pigri e senza voglia di fare attività (ovviamente quelli che non si sentono chiamati in causa si tirino fuori), sembra tutto impossibile. Per non parlare delle forme dove davvero lasciano tutti senza parole. D’altronde, cosa vuoi aggiungere? In questi casi l’unica cosa è restare in silenzio e guardare con tanta ammirazione.