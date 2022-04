Elisabetta Canalis, in intimo è da palpitazioni, fisico da ventenne

Elisabetta Canalis, per lei i giorni sembrano davvero non passare mai: alcuni suoi scatti lasciano davvero senza parole. Per non parlare di quando posa in intimo. Un fisico al limite della perfezione, eccezionale veramente

Per lei sembra che gli anni non siano mai passati. Lo stesso vale anche per i suoi fan che continuano a seguirla fin dagli esordi. Ricordate tutti quando fece il suo debutto in televisione come velina di ‘Striscia la Notizia’? Bene, da quel giorno in poi la vita di milioni di italiani è completamente cambiata. Insieme alla bionda Maddalena Corvaglia ha formato una delle coppie televisive più importanti e apprezzate in tutto il nostro paese

Elisabetta Canalis, per lei il tempo non è passato mai

Come riportato in precedenza, ed anche in altre occasioni, il tempo per la nativa sarda sembra davvero non essere passato mai. Anzi, come se si fosse fermato. Nonostante siano passati molto più di 20 anni da quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta in televisione, il suo sguardo e soprattutto il suo fisico non è mai cambiato. Lo dimostrano le ultime foto che continua a postare direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram. Da quando ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti D’America, precisamente a Los Angeles, si è portata via un pezzo d’Italia ed anche del nostro cuore. Fortuna che ci sono i social che ci aggiornano davvero su tutto. Anche su quello che fa la nostra nativa di Sassari. Nelle ultime ore è stata impegnata in un set pubblicitario dove tra, trucco, foto ed altro ha avuto il tempo di pubblicare alcuni scatti davvero niente male. Noi, ovviamente, ve li riportiamo e ve li facciamo vedere. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, in intimo è davvero super sexy – FOTO

Nella prima immagine la possiamo notare in una abitazione, probabilmente la sua ma poco ci interessa sinceramente, mentre a piedi completamente scalzi ha lo sguardo fisso verso la terra. Un completo nero per casa è proprio quello che ci voleva per svoltare completamente la nostra giornata. Ovviamente non è affatto finita qui visto che c’è un’altra foto delle sue.

Nella foto in basso, invece, si può notare la sua coscia sinistra in evidenza. Dell’intimo, però, nessuna traccia. Questa volta il colore è bianco e lo sguardo è rivolto verso l’obiettivo della fotocamera. Bella e baciata dal sole, cos’altro vogliamo di più dalla vita?