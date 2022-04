Jovana Djordjevic, forme in evidenza e posizione rovente – FOTO

Lo staff di Jovana Djordjevic ha pubblicato, nelle ultime ore, una foto davvero niente male da parte della modella serba che non può assolutamente passare inosservata: da notare l’apertura di gambe al limite del pericoloso – FOTO

Impegnata nella sua nuova esperienza all’Isola dei Famosi, lo staff (visto che lei è attualmente impossibilitata) posta una foto al limite dell’illegale da parte della classe ’91 che sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta direttamente dall’Honduras dove sta provocando non solamente il pubblico da casa, ma anche qualche naufrago che ci ha “provato”. La reazione del marito non si è fatta attendere.

Jovana Djordjevic al limite dell’illegale

Che bellissima sorpresa quella che abbiamo scoperto nelle ultime settimane. Il suo nome è Jovana Djordjevic. Un nome che sicuramente vi dirà qualcosa in ambito calcistico visto che si tratta della compagna dell’ex calciatore che in passato ha vestito le maglie della Lazio e del Chievo Verona in Serie A. La 31enne è stata chiamata nel cast di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ha promesso “fuoco e fiamme” in questa sua nuova avventura: per il momento la sua esperienza è assolutamente soddisfacente. La nativa di Belgrado sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta. Tanto è vero che anche un naufrago come Antonio Zequila stava cadendo nella tentazione, ma è stato subito bloccato sia dalla modella che dallo stesso compagno. Gli hanno fatto capire che non è assolutamente il caso, neanche di provarci. Gossip a parte, però, quello che cattura l’attenzione è l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo staff visto che lei non può materialmente farlo (visto che si trova su un’isola deserta). L’immagine che è stata postata sta facendo direttamente il giro dei social e sta anche scaturendo parecchi mal di testa da parte dei suoi follower che davvero non si aspettavano un’opera d’arte del genere.

Jovana Djordjevic, l’apertura di gambe è pericolosa

Presa di spalle. Il suo viso si intravede a metà, ma ci accontentiamo lo stesso. Seduta a bordo di un muretto. Braccia larghe e apertura delle gambe decisamente pericolosa. Capelli raccolti e sguardo che fissa la terra. Una semplice immagine che sta raccogliendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan, la maggior parte dai maschietti che davvero non possono fare a meno di mantenersi aggiornati. Andare sul suo profilo per nuovi post e ‘storie’ è assolutamente obbligatorio.