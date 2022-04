Sabrina Salerno, intimo di pizzo e tutti stesi – FOTO

Sabrina Salerno infinita. La cantante pensa già all’Estate nonostante la Primavera sia cominciata da poco meno di due settimane. Il carosello su Instagram ha scatenato i fan che non hanno perso tempo a lasciare “mi piace” e commenti sotto al post.

È Primavera, ma forse per Sabrina Salerno questo vuol dire Estate. La modella italiana ha già le idee chiare e la testa rivolta già alla bella stagione. Su Instagram la cantante ligure, che ha segnato gli anni 80 e 90, sta già cominciando a postare diversi scatti in tenuta da mare. In effetti, la nota piattaforma social è diventato il principale palcoscenico sul quale la Salerno dà spettacolo quando non è impegnata in televisione.

Sempre in costume!

Nel videoclip di “Boys” indossa un costume da bagno. Un capo d’abbigliamento che Sabrina Salerno non riesce a fare di indossare. Lo fa spesso, infatti, e soprattutto in su Instagram. La nota piattaforma social, infatti, accoglie diversi scatti che vedono la modella assoluta protagonista anche alla sua età. I 54 anni non spaventano affatto la cantante ligure. La modella è una delle più seguite sul social e, soprattutto, non teme eventuali confronti con qualche altra modella più giovane. Ancora oggi, sono diversi i consensi che Sabrina Salerno riesce ad strappare sul noto social unendo, magari due o, addirittura, tre generazioni di utenti.

Sabrina Salerno, l’intimo di pizzo è da incanto: “L’applausometro è esploso!”

I circa 1,2 milioni utenti che seguono Sabrina Salerno su Instagram sono stati abituati particolarmente bene dalla bella soubrette. La modella e cantante, infatti, sta regalando diversi post su Instagram. Foto e video che lasciano ben poco all’immaginazione e che ottengono sempre grandissime interazioni tra “mi piace ” e commenti. Battute e complimenti la fanno da padrona nell’apposita sezione dove gli utenti possono dire la propria. Sotto all’ultimo post pubblicato, infatti, è possibile leggere “L’applausometro è esploso!“. Chiaramente è riferito a ciò che è possibile ammirare nel carosello composto da tre foto. In ogni immagine è possibile ammirare Sabrina Salerno indossare un completo intimo in pizzo di colore nero ed una camicia da notte in raso di colore blu. In ognuna delle tre foto la cantante assume tre pose diverse. In ognuna delle quali mette in risalto non solo le proprie forme, ma anche una sensualità fuori dal comune che è disarmante. Un altro dettaglio da togliere il fiato è, indubbiamente, rappresentato dallo sguardo che è penetrate e rivolto verso chi osserva.