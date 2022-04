Carolina Stramare coniglietta bollente: scollatura tutta in vista

Carolina Stramare è una che non ci va leggero. Su Instagram la modella ligure ha postato degli scatti incredibili. I fan sono rimasti letteralmente sorpresi da quanto postato dall’ex Miss Italia. Pioggia di like e commenti.

Carolina Stramare sta diventato in un batter d’occhio una delle icone più importanti di questi anni. La modella, da quando ha vinto il concorso di Miss Italia nel 2019, ha bruciato le tappe, diventando una delle più ricercate dai marchi di moda. La Stramare si è legata anche al Calcio. Infatti, è diventata la madrina della Serie B.

L’amore per il Calcio, ma non per Vlahovic

È stata una delle Miss maggiormente apprezzate, forse la prima nell’era social, Carolina Stramare è una delle modelle capaci di fare il vuoto dietro di sè. Nata nel 1999, è dotata di una bellezza disarmante. Qualcosa di mai visto. Subito dopo aver conquistato la corona di reginetta nel concorso di bellezza più ambito, la ligure è balzata agli onori della cronaca venendo ricercata da grandi marchi. Una cosa che non si vede tutti i giorni. Carolina Stramare ha legato il proprio nome a quello di alcune grandi aziende. Anche il Calcio non è stato da meno. Infatti, la modella è stata nominata madrina della Serie B ed è il volto principale d Helbiz Live, nuova piattaforma streaming che trasmette le gare del campionato cadetto. La modella dimostra di avere una grande passione per il Calcio. Lo stesso amore, che, invece, non sembra avere per Dusan Vlahovic. L’attaccante, qualche settimana fa, non è stato vicino soltato alla Juventus, ma, secondo alcuni giornali di gossip, anche al cuore di Carolina Stramare. La stessa ex miss Italia ha negato la cosa, tramite alcune storie su Instagram.

Carolina Stramare, sexy coniglietta su Instagram: “Spettacolare!”

Ad ogni modo, Carolina Stramare il meglio di sè lo regala su Instagram. La modella è seguita da oltre 400.000 utenti. Tutti i followers restano, ogni volta, estasiati dagli scatti o dai video pubblicati dalla stessa Stramare. La modella lascia tutti senza parole, anzi, forse soltanto qualcuna giusto per commentare sotto le foto. “Spettacolare“, ad esempio è apparso sotto il post pubblicato qualche ora fa dall’ex Miss Italia. La ventiduenne appare in un riquadro diviso in 4. La particolarità è rappresentata dal fatto che indossi un body, che lascia un vistoso decollète e, soprattutto una maschera da coniglio. “Rabbit but not Jessica!”, così la descrizione scelta per il post nella quale vuole evidenziare che nelle foto interpreta un coniglio e non la modella animata.