Diletta Leotta bollente in radio: “La mia prima volta…” – VIDEO

Diletta Leotta decisamente come non l’avete mai vista. Anzi, in questo caso ci verrebbe da dire come non l’avete mai “sentita”. Arriva la confessione che nessuno si aspettava durante la diretta radio di ‘105’

In compagnia del suo collega ed amico Daniele Battaglia, la giornalista di ‘Dazn‘ (che conduce appunto un programma radiofonico) a ‘Take Away‘ ha rivelato dei particolari molto scottanti che riguardano la sua vita passata e non solo. Anche quella attuale. Le sue parole, però, non sono state credute da coloro che erano presenti in studio tanto da dedicarle un coro che, in questo caso, è simpatico. Guardare per credere – VIDEO

Diletta Leotta, dichiarazioni piccanti in radio…

Pochi giorni fa finalmente l’abbiamo vista ai bordi del terreno di gioco di un campo di calcio. Con il ritorno della Serie A, di conseguenza, vuol dire anche che si ritorna a vedere Diletta Leotta. Anche se in queste ultime settimane non ci ha fatto particolarmente mancare la sua assenza. Anzi, la nativa di Catania ci ha intrattenuto con le sue ‘storie’ e soprattutto foto che sono state scattate dagli Emirati Arabi Uniti, direttamente da Dubai, dove era in compagnia di alcuni suoi amici come la campionesse olimpica Rossella Fiamingo ed anche il campione Marcell Jacobs in compagnia della sua fidanzata. Tutti loro ci hanno regalato delle simpatiche foto in uno dei posti sicuramente più belli al mondo. La giornalista di ‘Dazn‘, prima di ritornare in Italia al lavoro, ha deciso di staccare un po’ la spina e di godersi il mare arabo. Questa volta, però, non vi faremo vedere alcuna sua foto. Attenzione, questo non vuol dire che in futuro non vi mostreremo più le sue opere d’arte. Non temete! Quello che vi mostreremo adesso è un VIDEO (che potete trovare alla fine di questo articolo) in cui rivela al suo amico e collega Daniele Battaglia la sua prima volta. La reazione, però, non ha lasciato particolarmente di sasso coloro che si trovavano all’interno dello studio. Per scoprire cosa ha detto scorrete giù.

Diletta Leotta: “Ma quale prima volta…” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

Curiosità da parte del collega ed anche del pubblico da casa che chiedeva quando e dove fosse successo la sua prima volta. In merito a questo, però, la risposta ha spiazzato particolarmente tutti: “Ma io non ho ancora…“. Parole che sono state accolte come una vera e propria presa in giro. Tanto è vero che è partito un pezzo di una canzone simpatica che l’ha mandata gentilmente a quel paese…