Sabrina Salerno, la maglia esplode: troppo aderente, forme in vista

Oramai si tratta di una ulteriore conferma, ma Sabrina Salerno davvero non smette mai di stupirci. Lo ha fatto ancora una volta, postando direttamente sul suo canale ufficiale Instagram una foto davvero niente male

Ancora una nuova immagine di Sabrina Salerno. Lo sapevamo che non vedevate l’ora. In realtà anche noi. Anche in questa occasione la nativa di Genova non ha deluso le aspettative e ha fatto vedere a tutte le ragazze che hanno anni meno di lei quali sono i segreti per mantenersi in forma. In realtà sembra un segreto che non vuole svelare, poco importa visto che in compenso ci offre delle vere e proprie opere d’arte – FOTO

Sabrina Salerno, qual è il tuo segreto?

In tanti ce lo stiamo chiedendo da tantissimi anni, qual è il segreto della sua bellezza. Impossibile che per lei gli anni non siano mai passati mentre per tutti quanti noi sì. Da quando l’abbiamo conosciuta sul grande schermo prima come cantante, dove coloro che hanno vissuto gli anni ’80 se la ricordano perfettamente e poi anche in televisione dove è apparsa in alcuni film, è sempre rimasta la stessa. Lo stesso sguardo affascinante che davvero ti cattura l’anima e ti fa rimanere senza parole. Lo ha fatto di nuovo proprio nelle ultime ore, quando ha deciso di aggiornare ulteriormente il suo profilo ufficiale Instagram con una nuova foto che veramente ha lasciato incantati tutti i suoi follower. Oramai l’attesa di vedere una sua nuova immagine è diventata un vero e proprio lavoro, davvero i suoi fan non possono fare a meno di stare sul suo profilo. La 53enne (sì, avete letto bene) non li delude mai e lo ha dimostrato ancora una volta. Postando una foto con una maglia così aderente che sembra quasi stesse per scoppiare. Se davvero non ci credete a quello che vi stiamo dicendo vi consigliamo di mettervi comodi e di guardare il tutto.

Sabrina Salerno, la maglia sta per scoppiare – FOTO

Questa volta la vediamo con un semplice jeans. Foto scattata a Venezia in un appartamento. Probabilmente un hotel o altro, ma non è quello che ci interessa particolarmente.

Quello che cattura l’attenzione sono le sue forme davvero seducenti. Così come la maglia, troppo aderente, che sembra quasi chiedere “aiuto” poiché sta per scoppiare. Ovviamente nulla del genere, però rimane il fatto che qualsiasi cosa lei indossi davvero ci fa rimanere incantati.